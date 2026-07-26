¿Cuánto de la imagen pierdes si no ves La Odisea de Christopher Nolan en IMAX en México?

Christopher Nolan volvió a apostar por la innovación tecnológica para llevar la experiencia cinematográfica a otro nivel. Con La Odisea, el director británico no solo adapta uno de los relatos más importantes de la literatura universal, también marca un precedente al filmar toda la película con cámaras IMAX de 70 mm.

Esta decisión ha despertado una pregunta entre los cinéfilos mexicanos: ¿realmente cambia la experiencia si la película se ve fuera de ese formato?

La respuesta es sí, aunque la diferencia no implica perder escenas completas, sino parte de la composición visual que el director diseñó para la pantalla más grande posible.

Christopher Nolan en la premiere de La Odisea en Londres. REUTERS

¿Cuánto de la imagen pierdes si ves La Odisea fuera del IMAX 70 mm?

De acuerdo con IMAX y el sitio oficial de la película, cada escena de La Odisea se capturó con cámaras IMAX Film Cameras, diseñadas para aprovechar una relación de aspecto de 1.43:1, la más grande disponible para exhibición comercial.

Este formato permite que la imagen ocupe prácticamente toda la pantalla de un cine IMAX de 70 mm, con información adicional tanto en la parte superior como en la inferior del encuadre.

Cuando la película se proyecta en una sala IMAX digital, la relación de aspecto cambia a 1.90:1, mientras que en muchas salas tradicionales se presenta en 2.39:1, un formato panorámico más alargado.

Esto significa que el espectador no pierde escenas completas, pero sí deja de ver una parte importante de la composición visual creada por Christopher Nolan y el director de fotografía Hoyte van Hoytema.

En secuencias con grandes paisajes, embarcaciones, ciudades o escenarios naturales desaparecen elementos que ayudan a transmitir la escala y la profundidad de la historia.

La versión IMAX de 70 mm ofrece el encuadre más amplio y la máxima resolución disponible, mientras que los formatos digitales recortan parte de la imagen para adaptarla a pantallas de menor tamaño.

Los créditos finales incluyen la canción When I'm Home, creada especialmente para la película. X @anapau_villa

¿Por qué Christopher Nolan filmó La Odisea completamente con cámaras IMAX?

Christopher Nolan lleva más de una década impulsando el uso del formato IMAX, pero con La Odisea consiguió un hito para la industria cinematográfica.

Para esta producción, IMAX desarrolló una nueva generación de cámaras de película más ligeras y silenciosas, capaces de facilitar la grabación de escenas con diálogos sin sacrificar la calidad de imagen, una limitación que existía en generaciones anteriores.

Según IMAX, el formato de 70 mm utiliza un negativo de 15 perforaciones por fotograma, considerado el de mayor tamaño y resolución disponible para la exhibición comercial.

Esa superficie adicional permite capturar una enorme cantidad de detalle, mejorar la profundidad de campo y ofrecer una sensación de inmersión difícil de replicar con otros sistemas de proyección.

El propio Nolan ha explicado que su intención no consiste únicamente en conseguir una imagen más nítida, sino en hacer que el espectador se sienta parte del viaje de Odiseo gracias a una pantalla que ocupa gran parte del campo visual.

La Odisea de Christopher Nolan Especial

¿Existe alguna sala IMAX de 70 mm en México para ver La Odisea?

Aunque México cuenta con varias salas IMAX, actualmente ninguna dispone de un proyector IMAX de película de 70 mm para exhibir la versión completa con relación de aspecto 1.43:1.

Esto significa que la película puede disfrutarse en IMAX digital o IMAX con láser. Ambos formatos conservan buena parte de la experiencia gracias a sus pantallas de gran tamaño, un sistema de sonido envolvente y una mejor calidad de proyección, aunque no muestran el encuadre completo que Christopher Nolan diseñó para la versión de película.

A nivel mundial, apenas 41 salas cuentan con la tecnología necesaria para proyectar La Odisea en IMAX de 70 mm, una cifra que refleja lo exclusivo de este formato.

La Odisea de Christopher Nolan conquistó a la crítica. Foto: Universal Pictures

IMAX digital vs. cine tradicional: ¿qué cambia realmente?

La diferencia entre ambos formatos va más allá del tamaño de la pantalla.

Una sala IMAX ofrece una imagen más alta, un sistema de sonido diseñado para envolver al público y una proyección optimizada para pantallas de gran formato.

Por el contrario, una sala convencional reduce la cantidad de imagen visible y utiliza un formato panorámico que elimina parte del contenido capturado por las cámaras IMAX.

Este cambio no modifica la historia ni afecta la narrativa de la película, ya que Christopher Nolan supervisa todas las versiones comerciales. Sin embargo, sí altera la experiencia visual y reduce la sensación de escala que el director buscó transmitir en cada escena.

Matt Damon interpreta a Odiseo en la adaptación cinematográfica del clásico poema de Homero. X @anapau_villa

¿Vale la pena pagar un boleto IMAX para ver La Odisea en México?

Si el objetivo es disfrutar la película lo más cerca posible de la visión original de Christopher Nolan, la respuesta es sí.

Aunque las salas mexicanas no cuentan con proyectores IMAX de 70 mm, los complejos IMAX digitales ofrecen una pantalla de mayor tamaño, mejor contraste, sonido envolvente y una relación de aspecto más amplia que la mayoría de las salas tradicionales.

Para quienes buscan la máxima fidelidad visual, la diferencia resulta evidente, sobre todo en las secuencias de navegación, los grandes paisajes y las escenas de enorme escala que caracterizan esta adaptación del poema épico de Homero.

La experiencia definitiva de La Odisea sigue reservada para las pocas salas del mundo que cuentan con IMAX de 70 mm. Sin embargo, eso no significa que el público mexicano no pueda disfrutar del trabajo visual de Christopher Nolan.

Elegir una sala IMAX digital permite acercarse mucho más a la propuesta del director y apreciar gran parte del espectáculo cinematográfico que imaginó para esta ambiciosa producción.