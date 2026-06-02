A tan sólo unos días del Mundial 2026, se revelan varios factores que tienen que ver con la ceremonia de inauguración. Uno de ellos es el programa de actividades que se tendrá el próximo 11 de junio, antes de que ruede el balón en el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

ASÍ SERÍA EL PROGRAMA DE LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL 2026

9:00 am – Apertura de puertas del Estadio CDMX.

11:00 am – Todos los asistentes deberán estar en sus asientos sentados.

11:30 am – Inicia la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026.

12:05 pm – Finaliza la Ceremonia de Inauguración del Mundial.

12:10 pm – Salen a calentar los equipos a la cancha del Estadio CDMX.,

1:00 pm – Inicia el partido entre México y Sudáfrica.

Las puertas del Estadio CDMX se abrirán a las 9 de la mañana Mexsport

El show musical para la inauguración del Mundial no podía faltar y para el próximo 11 de junio, varios artistas están invitados, como la cantante y compositora sudafricana Tyla. También estarán presentes Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná y Los Ángeles Azules.

El Estadio CDMX ya tiene la imagen de FIFA Mexsport

La selección de Sudáfrica llegó este martes 2 de junio a su campo base en Pachuca, quien le brindó una emotiva bienvenida con mariachi y un video que compartió en redes sociales.

“Bienvenidos a México. Bienvenidos a Hidalgo. Bienvenidos a Pachuca. Bienvenidos a la Cuna del Futbol”, fue parte del mensaje a los Bafana Bafana.