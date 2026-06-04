Shakira y Burna Boy pondrán ritmo a la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue creciendo y ahora los aficionados tienen una razón más para contar los días que faltan para el arranque del torneo. La organización confirmó que Shakira y Burna Boy formarán parte del show de inauguración que se celebrará en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, una noticia que rápidamente encendió las redes sociales.

A través de sus canales oficiales, la FIFA anunció que ambos artistas se sumarán al elenco que participará en la ceremonia de apertura del torneo, considerada una de las más importantes en la historia de las Copas del Mundo por tratarse de la primera edición organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia de Shakira no es cualquier detalle. Para muchos aficionados, la cantante colombiana ya es una figura inseparable de los Mundiales y su regreso confirma una vez más el estrecho vínculo que mantiene con el evento deportivo más importante del planeta.

Shakira regresa al Mundial con un nuevo himno global

La intérprete colombiana llega al Mundial 2026 acompañada por Burna Boy para presentar "Dai Dai", la canción oficial del torneo.

El tema fue lanzado semanas antes del inicio de la competencia y rápidamente llamó la atención por su propuesta multicultural. La producción mezcla sonidos del pop latino con los característicos afrobeats que han convertido a Burna Boy en una de las figuras musicales más importantes de los últimos años.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a los seguidores es que la canción incorpora frases en varios idiomas, reflejando el carácter global del torneo y la diversidad de los países participantes.

Además de su sonido, la producción cuenta con la participación de reconocidos compositores y productores de la industria musical, lo que ha contribuido a posicionarla entre los temas más comentados del momento.

Un video lleno de estrellas del futbol

El lanzamiento de "Dai Dai" no solo generó conversación por la música. Su video también se convirtió en tendencia gracias a la aparición de algunas de las figuras más importantes del futbol mundial.

Entre los invitados destacan Kylian Mbappé, Erling Haaland y otras personalidades relacionadas con el deporte, quienes aparecen en diversas secuencias acompañando el mensaje de unión y celebración que busca transmitir la canción.

Los fanáticos mexicanos también encontraron un detalle especial dentro del video, ya que incluye referencias visuales inspiradas en la Ciudad de México, un guiño que no pasó desapercibido para los seguidores de la artista.

El Estadio Ciudad de México será el escenario de la gran fiesta

La ceremonia de apertura del Mundial 2026 se realizará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, recinto que albergará el primer encuentro del torneo entre México y Sudáfrica.

Antes de que ruede el balón, miles de aficionados presentes en el estadio y millones de espectadores alrededor del mundo podrán disfrutar de un espectáculo musical diseñado para mostrar la riqueza cultural de los países anfitriones.

Se espera que Shakira y Burna Boy interpreten por primera vez en vivo "Dai Dai", convirtiendo el momento en uno de los más esperados de toda la jornada.

Shakira Especial

La FIFA ha apostado por una producción de gran escala que combinará música, tecnología, danza y elementos visuales inspirados en la diversidad cultural de Norteamérica.

Alejandro Fernández también tendrá un papel especial

La música mexicana también estará representada durante la inauguración.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegará cuando Alejandro Fernández interprete el Himno Nacional Mexicano antes del partido entre México y Sudáfrica.

Alejandro Fernández abrirá el Mundial 2026 con la interpretación del Himno Nacional Mexicano Especial

El cantante jalisciense fue elegido para protagonizar este acto protocolario, considerado uno de los mayores honores para cualquier artista mexicano. Su participación ha sido celebrada por aficionados y seguidores de la música regional mexicana, quienes consideran que su voz será perfecta para acompañar un momento histórico para el país.