¿Belinda participará en Toy Story 5? La pista que emocionó a sus fans

Belinda es una de las artistas más queridas por el público mexicano y todo indica que está por sumarse a un proyecto muy especial relacionado con la esperada quinta entrega de Toy Story.

La intérprete de "Luz sin gravedad" compartió una publicación que despertó la emoción de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre una posible colaboración con la famosa franquicia de Pixar.

Además, no sería la primera vez que la cantante participa en producciones dirigidas al público infantil, por lo que la noticia ha generado gran expectativa entre sus fans.

Belinda desata rumores de una posible participación en Toy Story 5

A través de sus redes sociales, Belinda compartió una historia acompañada por la icónica canción "You've Got a Friend in Me", interpretada por Randy Newman y conocida por ser el tema principal de Toy Story.

En la imagen se aprecia un área verde y, frente a ella, el clásico columpio de llanta que aparece en la saga animada.

Lo que más llamó la atención fue la presencia de Buzz Lightyear y Jessie sentados sobre el columpio, un detalle que inmediatamente disparó las especulaciones sobre la posible participación de la cantante en la próxima película.

“El lunes les tengo una sopresa brutal!!! Un sueño hecho realidad para mi!!! Adivinen!!!”, se lee en la publicación.

¿Belinda participará en Toy Story 5?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la participación de Belinda en Toy Story 5. Sin embargo, muchos de sus seguidores consideran que las pistas compartidas en sus redes apuntan directamente a un proyecto relacionado con la cinta.

Mientras algunos creen que podría integrarse al elenco de doblaje, otros especulan que su colaboración estaría relacionada con la banda sonora de la película.

Por ahora, habrá que esperar al anuncio oficial para conocer cuál será el papel de la cantante dentro de este esperado proyecto de Pixar.

Trabajos de Belinda en películas infantiles

Belinda ya cuenta con experiencia en el mundo del doblaje y las producciones animadas. Uno de sus primeros trabajos fue en la película "Despereaux: Un pequeño gran héroe", donde prestó su voz al personaje de la Princesa Pea.

Posteriormente también participó en otras producciones infantiles, dando vida a personajes como Sara Lavrof y a la Reina Poppy en la franquicia Trolls.

Por ello, la posibilidad de verla involucrada en Toy Story 5 ha emocionado a sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo la confirmación de esta colaboración que podría convertirse en uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente.