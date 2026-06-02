Ya luce 211 banderas y logo de FIFA: Así va el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México se alista para recibir el Mundial 2026 y convertirse en el recinto con más ediciones de Copas del Mundo albergadas. Uno de los últimos detalles que pueden apreciarse en el Coloso de Santa Úrsula son las 211 banderas afiliadas al órgano rector del futbol y el logo de FIFA.

La Ciudad de México será anfitriona en 5 de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial 2026, justa en la que el Tri compartirá el Grupo A junto con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia; dos de estos compromisos se llevarán a cabo en el epicentro del país.

El Estadio Ciudad de México será el nombre oficial del recinto únicamente durante el Mundial 2026. Mexsport

Una de las últimas adaptaciones al recinto fueron las 211 banderas, mismas que se encuentran en el sitio más alto del recinto que cuenta con un aforo para poco más de 80,000 espectadores tras la remodelación vivida en los últimos meses.

De igual forma, FIFA cuenta con su logo en el centro del terreno de juego, mismo que podría contar con una sombra sobre el terreno de juego durante la Inauguración, lo que provocará comentarios de todo tipo.

Así es como se ve el Estadio Ciudad de México a poco más de una semana de que se dispute el primer partido del Mundial 2026, justa que definirá al campeón el domingo 19 de julio desde Nueva York.

Otro de los detalles que aparecen en mayor medida es el branding de color verde en diversas zonas del inmueble, dándole el toque oficial de cara a su tercera Copa Mundial de la FIFA (1970, 1986 y 2026).

México, Sudáfrica, Colombia, Uzbekistán y Chequia son los países que cuentan con su confirmación para disputar un partido en la capital mexicana durante esta justa, nombres a los que podrían sumarse Inglaterra, sin embargo, dependerá de los resultados obtenidos en Fase de Grupos.

BFG