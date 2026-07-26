Jennifer Garner habla del paparazzi que la sigue desde hace 20 años: “es una relación de Estocolmo"

Imagina despertar cada mañana, abrir la puerta de tu casa y encontrarte exactamente con la misma persona sosteniendo una cámara fotográfica apuntando a tu rostro, día tras día, durante más de dos décadas.

Esta situación es una normalidad para la actriz Jennifer Garner, quien habló del paparazzi que la sigue desde hace 20 años y describió la situación como “una relación de Estocolmo".

Durante una participación en el podcast Shut Up Evan, la protagonista de Si tuviera 30, abordó cómo el constante asedio de la prensa transformó radicalmente su privacidad y la de su familia.

Pero lo que verdaderamente dejó con el ojo cuadrado a sus seguidores fue la revelación sobre el vínculo casi simbiótico —y sumamente estrafalario— que ha desarrollado con el fotógrafo principal que la persigue incansablemente desde hace un cuarto de siglo.

Entre persecuciones en automóvil, llamadas desesperadas a las autoridades y momentos de vulnerabilidad extrema, Garner ha tenido que construir un puente de convivencia involuntario con sus propios perseguidores.

Jennifer Garner habla del paparazzi que la sigue desde hace 20 años Facebook De película

Jennifer Garner y el “Síndrome de Estocolmo” que vive con su paparazzi

Jennifer Garner reveló que hay dos fotógrafos asignados a su rutina diaria desde hace más de 20 años, creando un patrón de presencia constante que supera la duración de muchos matrimonios en la industria.

A pesar de haber intentado absolutamente todo para alejarlo, el tiempo terminó convirtiendo la hostilidad inicial en una extraña tregua silenciosa. Garner explicó que, aunque el acoso constante es algo insostenible, existe hoy en día un peculiar "respeto mutuo" cimentado en los cientos de momentos cotidianos que han presenciado juntos a lo largo de los años.

El fotógrafo ha estado ahí en los hitos más felices y en los pasajes más grises de la vida de la actriz: embarazos, paseos matutinos, mudanzas y rupturas amorosas.

El paparazzi dejó de ser un desconocido para convertirse en una cara reconocible dentro del entorno habitual. Es así que Jennifer Garner admitió sufrir de una especie de "Síndrome de Estocolmo" cuando, en una ocasión, mientras caminaba por la calle, sintió que un individuo desconocido la estaba siguiendo con intenciones potencialmente peligrosas.

Invadida por el pánico y en un acto instintivo de preservación, la actriz no corrió hacia la policía ni hacia un establecimiento comercial, sino directamente hacia los brazos del paparazzi que la fotografiaba:

Pensé que esa persona iba a hacerme daño, así que corrí hacia él porque lo conocía, confiaba en él y sabía que a su lado estaría a salvo.

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El acoso a su familia y la protección a sus hijos

La realidad del acoso mediático que sufrió Jennifer Garner, especialmente durante su matrimonio con el actor y director Ben Affleck, rozó niveles de peligro alarmantes. La pareja, que estuvo casada entre 2005 y 2018 y comparte tres hijos (Violet, Fin y Samuel), se convirtió en la presa predilecta de las agencias de noticias y fotógrafos independientes a mediados de los años 2000.

La imprudencia al volante por parte de los paparazzi era un asunto de todos los días. Si Garner se pasaba un semáforo en luz amarilla para intentar alejarse, una caravana de hasta 15 vehículos de fotógrafos se pasaban la luz roja a toda velocidad, subiéndose a las banquetas, invadiendo jardines privados y poniendo en riesgo a peatones y conductores.

El acoso llegó a alterar directamente el desarrollo social de sus hijos.; una vez, cuando inscribieron a su hijo en un equipo de fútbol infantil local, la junta directiva de la asociación deportiva tuvo que pedirle amablemente a la familia que retirara al pequeño del torneo; debido a que la llegada de más de 20 automóviles de fotógrafos bloqueaba las calles, generaba caos de tráfico y arruinaba la tranquilidad de las demás familias y niños del club.

Jennifer Garner Instagram @jennifer.garner

En el 2013, Garner unió fuerzas con la actriz Halle Berry para encabezar una cruzada en el Estado de California. Ambas intérpretes se presentaron ante el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea Estatal para rendir testimonios crudos sobre el impacto emocional que la presencia invasiva de los fotógrafos provocaba en sus familias.

Gracias a esta presión mediática e institucional, se logró la aprobación de la ley SB 606, una normativa histórica que endureció sustancialmente las penas y multas para los paparazzi que acosen a niños debido al empleo u oficio de sus padres.