Shakira llega a México y desata la euforia rumbo a la inauguración del Mundial 2026 | FOTO

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su recta final y una de las protagonistas más esperadas ya se encuentra en suelo mexicano.

Shakira arribó al país durante el fin de semana y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir varias fotografías que confirmaron su llegada. La artista colombiana, será una de las figuras centrales de la ceremonia de inauguración del torneo.

Su presencia ha generado una enorme expectativa entre los aficionados al futbol y la música, especialmente porque se trata de una artista que ha construido una estrecha relación con los Mundiales a lo largo de los años.

Las fotos que compartió desde México

Apenas aterrizó en territorio nacional, la intérprete comenzó a compartir momentos de su llegada con millones de seguidores alrededor del mundo.

Una de las imágenes que más llamó la atención fue aquella en la que aparece sonriente junto al balón oficial diseñado para la Copa Mundial de 2026, una postal que rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.

Posteriormente, la cantante publicó otra fotografía que provocó una respuesta aún más emotiva entre sus seguidores mexicanos. En ella aparece junto a una representación de la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos religiosos y culturales más importantes del país.

La publicación estuvo acompañada de un mensaje breve pero significativo que muchos interpretaron como una muestra del cariño que la artista siente por México.

Shakira en México

Las fotos no tardaron en viralizarse y fueron compartidas por fanáticos que celebraron su regreso al país.

La gran protagonista de la inauguración del Mundial 2026

La participación de Shakira en la ceremonia inaugural es uno de los momentos más esperados de todo el evento.

La cantante encabezará el espectáculo musical que dará inicio oficialmente a la Copa del Mundo desde el Estadio Ciudad de México, conocido históricamente como Estadio Azteca.

Con esta presentación, la colombiana reafirma su estrecho vínculo con el torneo más importante del futbol internacional.

A lo largo de su carrera ha estado ligada a distintas ediciones mundialistas y sus canciones se han convertido en himnos que permanecen en la memoria de millones de aficionados alrededor del planeta.

Shakira en México

Por ello, su presencia en la inauguración ha sido recibida con entusiasmo tanto por seguidores del deporte como por amantes de la música.

Un show que promete hacer historia

La ceremonia inaugural está programada para realizarse el próximo 11 de junio y se espera que reúna a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores frente a sus pantallas.

Shakira será una de las principales figuras del espectáculo, donde compartirá escenario con artistas internacionales y representantes de distintos géneros musicales.

La expectativa también gira alrededor de la interpretación en vivo del tema oficial de la Copa Mundial 2026, una actuación que podría convertirse en uno de los momentos más comentados del torneo.

Shakira en México

Además, la artista tendrá una participación destacada en otros eventos relacionados con la competencia, consolidando su papel como una de las grandes embajadoras musicales del Mundial.

El cariño de Shakira por México

La visita de Shakira también ha servido para recordar el fuerte vínculo que mantiene con el público mexicano.

A lo largo de los años, la cantante ha realizado exitosas giras por el país y ha protagonizado algunos de los conciertos más multitudinarios de su carrera.

Su cercanía con los seguidores mexicanos ha quedado reflejada en numerosas ocasiones, ya sea mediante mensajes en redes sociales, entrevistas o presentaciones especiales.

Por ello, su llegada al país no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en internet.

Mientras tanto, la emoción sigue creciendo entre los aficionados que esperan verla sobre el escenario durante la ceremonia inaugural. Con el Mundial 2026 a punto de comenzar, Shakira vuelve a colocarse en el centro de la conversación y promete regalar uno de los espectáculos más memorables del año.