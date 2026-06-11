"Debería andar con Alejandro Speitzer": fans shipean a Kenia Os tras inauguración del Mundial

Tras la ruptura de Kenia Os con Peso Pluma, los seguidores de la llamada "Kenini" no han dejado de especular sobre quién podría convertirse en su próxima pareja. En esta ocasión, el nombre que más ha sonado entre los fans es el de Alejandro Speitzer.

Todo surgió a raíz de algunos videos compartidos por Juanpa Zurita durante la inauguración del Mundial 2026 y la celebración del primer gol de México. En las imágenes aparecen varios invitados disfrutando del encuentro, entre ellos Kenia Os y Alejandro Speitzer, lo que fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a crear el "ship" del momento.

Foto: Captura de video Instagram juanpazurita

Los seguidores no tardaron en reaccionar y comenzaron a publicar mensajes en los que expresaban su entusiasmo ante una posible cercanía entre ambos. Incluso algunos comentarios hacían referencia a que, mientras muchos se preocupaban por la cantante tras su separación, ella parecía estar disfrutando del evento acompañada de amigos.

Foto: Captura de video Instagram juanpazurita

Las coincidencias que alimentaron los rumores:

Las especulaciones también cobraron fuerza porque recientemente Kenia Os y Alejandro Speitzer coincidieron en un evento organizado por Adidas junto a otras figuras del entretenimiento.

Los internautas destacaron que, tras encontrarse en este evento, el actor comenzó a seguir a la cantante en Instagram, un detalle que alimentó aún más las especulaciones.

Foto: Instagram alejandrospeitzer

Mientras algunos seguidores destacaron que todo se trata de un simple "shippeo" por parte del fandom, otros expresaron que es mucha coincidencia que se les vea nuevamente compartiendo juntos.

Por ahora, ni Kenia Os ni Alejandro Speitzer han reaccionado a los comentarios, pero las publicaciones continúan acumulando reacciones entre quienes aseguran que harían una de las parejas más populares del momento.

¿Qué significa "shippear"?

El término es utilizado por los usuarios de redes sociales para expresar su deseo de ver a dos personas como pareja.