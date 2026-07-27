Conciertos agosto 2026 en CDMX: Rosalía, Harry Styles, Sam Smith y más artistas
Este mes se realizarán varios conciertos y artistas nacionales e internacionales se presentarán a miles de fns, ¿a cuáles shows irás?
Con la llegada de agosto también comienza una nueva agenda de conciertos en la Ciudad de México. A lo largo del mes, diferentes artistas y agrupaciones subirán al escenario para interpretar sus éxitos frente a sus seguidores.
Para que puedas organizar tus planes y no te pierdas ninguna presentación, te dejamos el listado de artistas, fechas y recintos que tendrán conciertos en la CDMX durante agosto.
Conciertos en CDMX de agosto 2026
Estadio GNP
Harry Styles- 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto
ANYMA- 22 de agosto
Enjambre- 29 y 30 de agosto
Palacio de los Deportes
CA7RIEL & Paco Amoroso- 6 y 7 de agosto
Melanie Martinez- 8 de agosto
Arcángel- 13 y 14 de agosto
Rosalía- 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto
Nanpa Básico- 30 de agosto
Pabellón del Palacio de los Deportes
Ladrones- 29 de agosto
Auditorio Nacional
Yuri- 1 de agosto
María José- 6 y 7 de agosto
Charles Ans- 8 de agosto
Cristian Castro- 10, 11, 14 y 15 de agosto
Sentidos Opuestos- 12 de agosto
Sam Smith- 17, 18, 20 y 21 de agosto
Emmanuel y Mijares- 22 de agosto
Espinoza Paz- 26 de agosto
Víctor García- 27 de agosto
Fey- 30 de agosto
Lunario del Auditorio Nacional
Jaime Valera- 1 de agosto
Junior Klan- 7 de agosto
La Joaqui- 13 de agosto
Beach Weather- 14 de agosto
Nunca Jamás- 15 de agosto
Chingadazo de Kung Fu- 20 de agosto
Arena Ciudad de México
Kapo- 8 de agosto
Lacrimosa- 22 y 23 de agosto
Helloween- 29 de agosto
La Maraka
Raúl Di Blasio- 1 de agosto
Charlie Zaa- 2 de agosto
The Meridian Brothers- 7 de agosto
Paty Cantú- 14 y 15 de agosto
Big Band Experience- 16 de agosto
Junny- 21 de agosto
Los Terricolas- 22 de agosto
Estadio Alfredo Harp Helú
Midnight Generation- 2 de agosto
Circo Volador
Steve Blanco Trio- 16 de agosto
Memphis May Fire- 19 de agosto
Built For Speed 2026- 22 de agosto
Pepsi Center
DPR Cream & DPR Artic- 7 de agosto
Verly Morillo- 7 de agosto
Urbano Fest 2026- 14 de agosto
Surfistas del Sistema- 28 de agosto
No te va a gustar- 29 de agosto
Auditorio BB
Paloma Murphy- 29 de agosto
Foro Puebla
R.O.A- 7 y 8 de agosto
San Holo- 15 de agosto
Teatro Metrópolitan
Silvia Pérez Cruz- 20 de agosto
Sr. Bikini- 29 de agosto