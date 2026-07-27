Última Hora Impreso de hoy

Conciertos agosto 2026 en CDMX: Rosalía, Harry Styles, Sam Smith y más artistas 

Este mes se realizarán varios conciertos y artistas nacionales e internacionales se presentarán a miles de fns, ¿a cuáles shows irás?

Por: Paola Jiménez

Este mes viene cargado de música en vivo para todos los gustos
Este mes viene cargado de música en vivo para todos los gustosEspecial

Con la llegada de agosto también comienza una nueva agenda de conciertos en la Ciudad de México. A lo largo del mes, diferentes artistas y agrupaciones subirán al escenario para interpretar sus éxitos frente a sus seguidores.

Para que puedas organizar tus planes y no te pierdas ninguna presentación, te dejamos el listado de artistas, fechas y recintos que tendrán conciertos en la CDMX durante agosto.

Conciertos en CDMX de agosto 2026

Estadio GNP

Harry Styles- 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto

ANYMA- 22 de agosto

Enjambre- 29 y 30 de agosto

Harry Styles en el Museo de Cera de CDMX
Harry StylesInstagram @harrystyles

Palacio de los Deportes

CA7RIEL & Paco Amoroso- 6 y 7 de agosto

Melanie Martinez- 8 de agosto

Arcángel- 13 y 14 de agosto

Rosalía- 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto

Nanpa Básico- 30 de agosto

Ca7riel & Paco Amoroso darán dos conciertos en CDMX
Ca7riel & Paco AmorosoInstagram

Pabellón del Palacio de los Deportes

Ladrones- 29 de agosto

Auditorio Nacional

Yuri- 1 de agosto

María José- 6 y 7 de agosto

Charles Ans- 8 de agosto

Cristian Castro- 10, 11, 14 y 15 de agosto

Sentidos Opuestos- 12 de agosto

Sam Smith- 17, 18, 20 y 21 de agosto

Emmanuel y Mijares- 22 de agosto

Espinoza Paz- 26 de agosto

Víctor García- 27 de agosto

Fey- 30 de agosto

Sam Smith ha dicho que Amy Winehouse sigue inspirando su música.
Sam SmithIG samsmith

Lunario del Auditorio Nacional

Jaime Valera- 1 de agosto

Junior Klan- 7 de agosto

La Joaqui- 13 de agosto

Beach Weather- 14 de agosto

Nunca Jamás- 15 de agosto

Chingadazo de Kung Fu- 20 de agosto

La JoaquiInstagram

Arena Ciudad de México

Kapo- 8 de agosto

Lacrimosa- 22 y 23 de agosto

Helloween- 29 de agosto

La Maraka

Raúl Di Blasio- 1 de agosto

Charlie Zaa- 2 de agosto

The Meridian Brothers- 7 de agosto

Paty Cantú- 14 y 15 de agosto

Big Band Experience- 16 de agosto

Junny- 21 de agosto

Los Terricolas- 22 de agosto

Paty Cantú será la telonera de Sam Smith
Paty CantúEspecial

Estadio Alfredo Harp Helú

Midnight Generation- 2 de agosto

Circo Volador

Steve Blanco Trio- 16 de agosto

Memphis May Fire- 19 de agosto

Built For Speed 2026- 22 de agosto

Pepsi Center

DPR Cream & DPR Artic- 7 de agosto

Verly Morillo- 7 de agosto

Urbano Fest 2026- 14 de agosto

Surfistas del Sistema- 28 de agosto

No te va a gustar- 29 de agosto

Auditorio BB

Paloma Murphy- 29 de agosto

Foro Puebla

R.O.A- 7 y 8 de agosto

San Holo- 15 de agosto

Teatro Metrópolitan

Silvia Pérez Cruz- 20 de agosto

Sr. Bikini- 29 de agosto

Temas: