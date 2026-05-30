¿Qué pasó realmente entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer? Los secretos de su ruptura 

Entre 2019 y 2021, Alejandro Speitzer y Ester Expósito protagonizaron uno de los romances más mediáticos y seguidos del espectáculo. Lo que comenzó como un flechazo en los sets de la serie Alguien tiene que morir, se transformó en una relación que acumuló miles de fans.

En su momento, su ruptura llegó acompañada de incógnitas que, cinco años después, siguen sin resolverse.

¿Qué pasó con Ester Expósito y Alejandro Speitzer?

La relación entre Alejandro y Ester se hizo oficial a finales de 2019, aunque desde meses antes ya existían sospechas de romance debido a los constantes likes, comentarios y apariciones juntos.

La pareja se conoció durante las grabaciones de la serie Alguien tiene que morir. IG alester_updates

Incluso, muchos aseguraban que Danna Paola habría influido indirectamente en la historia, ya que era amiga cercana de Alejandro y compañera de Ester en Élite.

Durante meses, la pareja se convirtió en una de las favoritas del público latino y español. Ambos compartieron viajes, la cuarentena y momentos románticos que alimentaban la idea de una relación sólida. Pero a mediados de 2021 comenzaron las señales de distanciamiento.

¿Por qué terminaron Alejandro Speitzer y Ester Expósito?

Durante un evento de la firma italiana Bvlgari en Milán, ambos asistieron como embajadores de la marca, pero el detalle que llamó la atención fue que llegaron por separado, evitaron convivir durante la cena y únicamente posaron juntos en fotografías oficiales organizadas por la empresa.

Los actores dejaron de convivir públicamente y dejaron de interactuar en redes sociales. IG alester_updates

Para muchos, aquella noche fue la confirmación de que algo no estaba bien. Poco después, los seguidores notaron otro detalle: dejaron de interactuar públicamente en redes sociales. Ya no había comentarios cariñosos ni fotografías juntos, algo extraño para una pareja que acostumbraba compartir parte de su vida sentimental con sus fans.

Con el paso de los años, ninguno de los dos ha revelado oficialmente el verdadero motivo de la ruptura. Sin embargo, en retrospectiva, muchos consideran que la distancia, las agendas internacionales y la presión mediática pudieron influir de manera importante.

¿Cuál fue la polémica entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer?

Las especulaciones crecieron cuando distintos medios comenzaron a publicar supuestas versiones sobre el final del romance. Algunas fuentes anónimas aseguraban que la convivencia en España se había complicado y que Ester estaba cansada de ciertas actitudes de Alejandro.

Rumores señalaron problemas de convivencia y diferencias profesionales entre ambos. IG alester_updates

Incluso surgieron rumores que señalaban problemas relacionados con la convivencia, los gastos y diferencias profesionales. Sin embargo, la actriz española salió rápidamente a defender a Speitzer.

A través de Instagram, Ester calificó como “falsa y cruel” la información que circulaba sobre él y aseguró que Alejandro era una de las personas “más maravillosas, generosas, amables y trabajadoras” que había conocido.

Ese mensaje fue clave porque, aunque no confirmó directamente la ruptura, dejó entrever que la relación sentimental probablemente había terminado, pero no el cariño y respeto entre ambos.

Ester Expósito defendió públicamente a Alejandro Speitzer tras versiones negativas sobre él. IG alester_updates

Por su parte, Alejandro respondió públicamente agradeciendo las palabras de Ester y describiéndolas como “un abrazo al alma”.

El intercambio de mensajes dejó claro que, pese a la separación, no existía una guerra pública entre ellos, algo poco común dentro del mundo del espectáculo.

En 2026, ambos atraviesan momentos muy distintos en sus carreras. Actualmente, Ester Expósito está saliendo con el jugador Kylian Mbappé, mientras que Alejandro Speitzer no ha hecho pública alguna relación sentimental.