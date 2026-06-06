¿Se acabó el amor? Kenia Os y Peso Pluma confirman ruptura tras semanas de rumores

Kenia Os y Peso Pluma, una de las parejas más populares y queridas del espectáculo mexicano, confirmaron el fin de su relación.

La noticia sorprendió a miles de seguidores y fue dada a conocer a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la cantante, donde ambos artistas explicaron que su historia de amor llegó a su fin de manera respetuosa.

Kenia Os y Peso Pluma confirman el fin de su relación

Mediante el comunicado, la intérprete de "Tokome" puso fin a las especulaciones que desde hace semanas circulaban entre sus seguidores sobre una posible separación.

En el mensaje, Kenia Os y Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, informaron que decidieron terminar su relación en los mejores términos, privilegiando el cariño y el respeto mutuo.

“A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”.

Kenia Os y Peso Pluma piden privacidad tras su ruptura

Al tratarse de un momento personal y sensible, ambos artistas aprovecharon el mensaje para solicitar comprensión y respeto.

“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, señala el comunicado.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los fans, quienes expresaron mensajes de apoyo para ambos cantantes.

Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura Foto: @keniaos

Rumores de separación que alertaron a los fans

Desde hace varios días, los seguidores de la pareja habían comenzado a sospechar que algo ocurría entre ellos.

Las especulaciones crecieron luego de que Kenia Os rompiera en llanto durante una presentación a finales de mayo. Días después, Peso Pluma también protagonizó un momento emotivo durante uno de sus conciertos.

Estas situaciones no pasaron desapercibidas para los usuarios en redes sociales, quienes comenzaron a relacionar las muestras de emoción de ambos artistas con una posible ruptura sentimental.

¿Cómo se hicieron novios Peso Pluma y Kenia Os?

Kenia Os y Peso Pluma se conocieron en julio de 2024 durante una colaboración musical. Aunque inicialmente mantuvieron una relación de amistad, fue hasta 2025 cuando comenzaron su romance.

Uno de los momentos más comentados de su relación ocurrió durante el Super Bowl, cuando aparecieron juntos públicamente y confirmaron las sospechas de sus seguidores.

A lo largo de su noviazgo compartieron diversos momentos que entusiasmaron a sus fans y los convirtieron en una de las parejas más seguidas del entretenimiento.

Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura Foto: Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group PREMIUM

Ahora, ambos artistas inician una nueva etapa por separado, dejando claro que su relación concluye en buenos términos y con respeto mutuo.