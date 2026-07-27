Por qué Benedict Cumberbatch y otros actores quieren frenar la fusión entre Paramount y Warner Bros

La fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery enfrenta una nueva oposición desde Hollywood. Los actores Benedict Cumberbatch, Alan Cumming y Benedict Wong pidieron al Gobierno del Reino Unido intervenir para impedir que la operación avance, al considerar que podría afectar tanto a la industria del entretenimiento como a la diversidad de los medios de comunicación.

Los tres intérpretes hicieron pública su postura a través de un artículo de opinión publicado en The Guardian, dirigido a la secretaria de Estado de Cultura, Lisa Nandy. En el texto explican que la operación va más allá de una decisión empresarial y sostienen que podría tener consecuencias para quienes trabajan en el cine y la televisión, así como para el público.

Benedict Cumberbatch se opone a la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. IG ben.cumberbatch.19

¿Por qué quieren frenar la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery?

Creen que habrá menos películas y series

Uno de los principales argumentos de los actores es que este tipo de operaciones suele venir acompañado de recortes dentro de las empresas.

En su carta aseguran que la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, valorada en alrededor de 110 mil millones de dólares, podría provocar despidos, cancelación de proyectos y una reducción en el número de películas y producciones que reciben financiamiento.

También consideran que las compañías resultantes suelen apostar por proyectos con menor riesgo comercial, lo que limitaría la variedad de historias que llegan a la pantalla.

Temen una mayor concentración de medios de comunicación

Otra de las razones expuestas tiene que ver con el control de los medios informativos.

Actualmente, Paramount es propietaria de Channel 5 en el Reino Unido y de la cadena estadounidense CBS. Si la adquisición de Warner Bros. Discovery se concreta; la compañía también pasaría a controlar CNN y CNN International.

Para Cumberbatch, Cumming y Wong, concentrar esos medios bajo un mismo propietario podría reducir la diversidad de voces y dar a una sola empresa un mayor control sobre archivos informativos de alcance internacional.

Los actores sostienen que cuando existen distintos propietarios es más probable que diferentes perspectivas lleguen al público, mientras que una concentración de este tamaño podría limitar esa diversidad.

Alan Cumming y Benedict Wong también pidieron frenar la operación. Reuters

Recuerdan fusiones anteriores como antecedente

Para respaldar su postura, los actores hacen referencia a operaciones recientes dentro de la industria.

Señalan que, tras la unión entre Discovery y WarnerMedia en 2022, la empresa eliminó miles de puestos de trabajo y archivó producciones que ya estaban terminadas.

También recuerdan que, después de la integración entre Skydance y Paramount, cerca de 2 mil empleados fueron despedidos.

A su juicio, esos antecedentes muestran que las grandes fusiones suelen venir acompañadas de ajustes que terminan afectando tanto a los trabajadores como a la producción audiovisual.

La decisión todavía está en manos de las autoridades

Aunque la operación también está siendo analizada por la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), los actores consideran que la secretaria de Estado de Cultura todavía tiene margen para intervenir si determina que la fusión no beneficia al interés público.

Lisa Nandy ya había expresado que está dispuesta a revisar la operación, aunque hasta el momento no existe una resolución definitiva y el Parlamento británico permanece en receso hasta el próximo 1 de septiembre.

La operación también enfrenta obstáculos fuera del Reino Unido. En Estados Unidos, una coalición de doce estados presentó una demanda para intentar frenar la fusión, mientras que la Comisión Europea autorizó el acuerdo sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones.