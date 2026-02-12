¿Quieres ser mi… novia?: Ludwika Paleta y Juanpa Zurita desafían los prejuicios

El amor es amor aquí y en China, sin importar quiénes sean los involucrados. Esa es la premisa que Ludwika Paleta y Juanpa Zurita ponen sobre la mesa con la comedia ¿Quieres ser mi… novia?, secuela de ¿Quieres ser mi… hijo?, que busca derribar el prejuicio social que aún persiste sobre las relaciones donde la mujer es mayor que el hombre.

Hubo una ola de historias similares hace un par de años. Nosotros acabábamos de estrenar ¿Quieres ser mi… hijo? cuando salió La idea de ti (The Idea of You), con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine. Hay una tendencia a hablar del tema; está en el aire. Se ha cuestionado siempre, pero en estos tiempos donde las mujeres decimos: ‘estamos empoderadas y queremos una voz’, se abrió el espacio para preguntar qué tiene de malo enamorarnos de alguien menor, cuando nunca se ha juzgado que los hombres lo hagan con chicas hasta 30 años menores. Nuestra película contribuye a esa conversación”, contó en entrevista con Excélsior Ludwika Paleta.

A la actriz de origen polaco la vimos en 2023 como Lucía, una periodista que, tras una ruptura, le pide a su joven vecino Javier (Zurita) hacerse pasar por su hijo para obtener un puesto laboral que exige un perfil familiar. Tras un fin de semana de mentiras en Valle de Bravo, la química y la conexión emocional terminaron por transformar el engaño en un romance genuino.

El mensaje es claro: el amor no tiene edad. Te puedes enamorar de quien a tu corazón le pertenezca”, compartió Paleta, quien en esta entrega enfrentará un triángulo amoroso con la llegada de un periodista exitoso interpretado por el español Iván Sánchez.

Bajo la dirección de Ihtzi Hurtado, la primera parte se convirtió en el proyecto más visto de la plataforma ViX, éxito que impulsó esta continuación que llega directamente a cines desde hoy.

Quiero agradecer la enjundia del público. Recuerdo que desde el primer fin de semana de la anterior hubo un movimiento brutal. Incluso la piratearon, y ahí fue cuando dije: ‘aquí hay algo especial’. Gracias a esa audiencia hoy tenemos esta segunda parte, dándole la oportunidad que se merecía de ir a la pantalla grande. Es curioso, pasar de streaming a cine es un camino poco habitual”, expresó Juanpa Zurita.

La química entre ambos actores es evidente, permitiéndoles ejecutar personajes que luchan por su relación a pesar del entorno. “Es una película que honra el amor de una forma bonita y quita etiquetas”, añadió el también generador de contenido.

Sobre el rodaje, Zurita recordó entre risas que en la primera cinta padeció una severa salmonela, mientras que en esta segunda entrega el refugio fue el tráiler de Ludwika, donde entre escenas compartieron sueños y anhelos de vida, entre otros chismecitos.

DE LA CINTA:

¿Quieres ser mi… novia?

Directora: Ihtzi Hurtado.

Elenco: Ludwika Paleta, Juanpa Zurita, Harold Azuara, Yuriria del Valle, Iván Sánchez, Isidora Vives, Claudette Maillé y Moisés Arizmendi.

Género: Comedia.

País: México.

Duración: 97 minutos

