¿Cuánto duraron Peso Pluma y Kenia Os? Así fue su historia de amor y la razón de su ruptura

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo mexicano durante el último año. La popularidad de ambos artistas y la conexión que mostraron dentro y fuera de los escenarios despertaron el interés de millones de seguidores.

Ahora, tras confirmar su separación, muchos se preguntan cuánto tiempo estuvieron juntos y cómo comenzó una de las historias de amor más mediáticas de la música mexicana.

¿Cuánto duraron Peso Pluma y Kenia Os? IG

¿Cuánto duraron Peso Pluma y Kenia Os como pareja?

Kenia Os y Peso Pluma mantuvieron una relación pública durante poco más de un año. Los rumores sobre un romance comenzaron a principios de 2025, cuando fueron vistos juntos en diversos eventos y actividades privadas.

La pareja hizo pública su relación durante 2025 y permaneció unida hasta junio de 2026, cuando anunció oficialmente su ruptura.

Durante ese tiempo, se consolidó como una de las parejas más estables y románticas del mundo del entretenimiento en México, situación que incrementó el interés de sus seguidores por cada una de sus apariciones públicas.

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Así comenzó la historia de amor entre Peso Pluma y Kenia Os

La historia entre ambos artistas comenzó gracias a la música. Kenia Os reveló anteriormente que conoció a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, durante la grabación del videoclip de "Tommy & Pamela", colaboración que lanzaron en julio de 2024.

Según contó la cantante en una entrevista con Adela Micha, desde aquel encuentro existió una conexión especial entre ambos, aunque en ese momento no ocurrió nada más allá de una relación profesional.

Meses después volvieron a coincidir y comenzaron a hablar con mayor frecuencia, hasta que finalmente iniciaron una relación sentimental.

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De "Tommy & Pamela" al romance que conquistó las redes

La química mostrada en "Tommy & Pamela" provocó que miles de usuarios comenzaran a especular sobre una posible relación.

Con el paso de los meses, las señales fueron cada vez más evidentes. Fotografías juntos, mensajes en redes sociales y apariciones públicas alimentaron las versiones sobre un romance.

Entre las apariciones que más llamaron la atención destacó su asistencia al Super Bowl 2025, donde fueron vistos compartiendo tiempo en una zona exclusiva del estadio.

Posteriormente, la pareja confirmó su relación y compartió algunos momentos de su vida privada con sus seguidores, aunque siempre procuró mantener parte de su intimidad lejos de los reflectores.

Su popularidad aumentó hasta convertirlos en una de las parejas favoritas del espectáculo mexicano y de la música latina.

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¿Por qué terminaron Peso Pluma y Kenia Os?

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha revelado las razones que provocaron la ruptura.

Durante las semanas previas al anuncio comenzaron a circular especulaciones en redes sociales debido a que ambos dejaron de mostrarse juntos con la frecuencia habitual. Incluso, algunos seguidores interpretaron ciertas publicaciones y apariciones públicas como señales de una posible crisis.

Sin embargo, ni Kenia Os ni Peso Pluma han confirmado versiones relacionadas con conflictos personales, infidelidades o diferencias profesionales. La única información oficial es la proporcionada por ambos artistas mediante un comunicado conjunto.

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El mensaje con el que confirmaron su ruptura

La mañana del 6 de junio de 2026, Kenia Os y Peso Pluma compartieron un comunicado en el que anunciaron el final de su relación.

En el mensaje señalaron que la decisión fue tomada de manera cordial y en buenos términos.

"A través de este medio queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos", expresaron.

Asimismo, agradecieron el apoyo recibido por parte de sus seguidores durante el tiempo que estuvieron juntos y solicitaron respeto para atravesar este momento de forma privada.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones adicionales sobre los motivos de la separación.

Aunque su relación no fue particularmente extensa, el romance entre Kenia Os y Peso Pluma logró convertirse en uno de los más comentados del espectáculo nacional.

La combinación de sus exitosas carreras musicales y el enorme impacto que ambos tienen en redes sociales hizo que cada paso de la pareja generara conversación entre millones de seguidores.

Con el anuncio de su separación, concluye una etapa que captó la atención del público y que, durante más de un año, los convirtió en una de las parejas más seguidas de la industria musical mexicana.