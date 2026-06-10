¿Álvaro Díaz busca conquistar a Kenia Os tras terminar con Peso Pluma?; tweet levanta sospechas

Kenia Os y Álvaro Díaz volvieron a convertirse en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales luego de que un mensaje publicado por el cantante puertorriqueño despertara nuevas teorías sobre un posible acercamiento con la artista sinaloense.

La situación ocurre apenas unos días después de que se confirmara el fin de la relación entre Kenia Os y Peso Pluma, una de las parejas más comentadas del espectáculo en los últimos meses.

La publicación realizada por Álvaro Díaz no pasó desapercibida para los seguidores de ambos artistas. Aunque el intérprete no mencionó nombres ni dio detalles, numerosos usuarios relacionaron el mensaje con Kenia Os, reavivando así los rumores que desde hace tiempo los vinculan sentimentalmente.

Un mensaje en X desató las especulaciones

Fue el pasado 5 de junio cuando Álvaro Díaz compartió un mensaje en su cuenta de X, plataforma anteriormente conocida como Twitter. El texto llamó rápidamente la atención debido al momento en que fue publicado, ya que coincidió con la reciente separación de Kenia Os y Peso Pluma.

“No la voy a forzar, la vida sigue. Pero sabes que le llego si me lo pides”.

A pesar de que el mensaje no incluye referencias directas a ninguna persona, muchos internautas interpretaron las palabras como una posible indirecta hacia la cantante mexicana. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, los comentarios no se hicieron esperar.

“Sí, recupérala”.

“Siempre te preferí”.

“¿Si me lo pides? No Álvaro, si quieres ganarte a Kenia de nuevo demuéstralo ella no es un juguete para que estés jugando con sus sentimientos”.

“Álvarito, es tu momento”.

“Ya era hora”.

La historia detrás de los rumores entre Kenia Os y Álvaro Díaz

Antes de que surgieran las especulaciones amorosas, los cantantes ya habían trabajado juntos. Su colaboración en el sencillo “Bobo”, estrenado a principios de 2024, permitió que muchos seguidores comenzaran a prestar atención a la química que mostraban dentro y fuera de los escenarios.

Con el paso de los meses, nuevas apariciones públicas y algunas interacciones alimentaron aún más las versiones sobre una posible relación. Sin embargo, ni Kenia Os ni Álvaro Díaz llegaron a confirmar que existiera un romance entre ellos.

Las versiones sobre una posible relación entre ambos artistas incrementaron cuando en Halloween del 2024 tanto Kenia Os como Álvaro Díaz compartieron imágenes y videos relacionados con sus disfraces, y posteriormente algunos usuarios aseguraron que ambos se encontraban en el mismo lugar, lo que incrementó las sospechas sobre una posible cercanía sentimental.

Por si fuera poco, en un concierto se les vio besarse, por lo que ya se mencionaba que entre ellos había algo más que una amistad.