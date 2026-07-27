MrBeast, LeBron James y The Rock hicieron realidad los sueños de 100 niños con cáncer

El creador de contenido Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, reunió a dos de las figuras más reconocidas del deporte y el cine, LeBron James y Dwayne "The Rock" Johnson, para cumplir los sueños de 100 niños que enfrentan el cáncer pediátrico.

La iniciativa, difundida a través del canal de YouTube de MrBeast, mostró las historias de menores que recibieron experiencias especiales como parte de una campaña que busca llevar esperanza a las familias afectadas por esta enfermedad.

MrBeast alcanza los 500 millones de suscriptores en YouTube. Especial

¿Qué hizo MrBeast por los 100 niños con cáncer y por qué su iniciativa se volvió viral?

MrBeast es conocido por realizar grandes producciones en internet con retos, concursos y donaciones de alto impacto. Sin embargo, en esta ocasión dejó de lado la dinámica habitual de sus videos para enfocarse en una causa social.

El proyecto reunió a 100 niños diagnosticados con cáncer o que atravesaron tratamientos relacionados con esta enfermedad, con el objetivo de brindarles momentos especiales junto a sus familias.

A través del video publicado en su canal, titulado "We Helped 100 Kids Fight Cancer", MrBeast mostró cómo la iniciativa permitió que los menores vivieran experiencias relacionadas con sus gustos personales y recibieran sorpresas preparadas con el apoyo de LeBron James, Dwayne "The Rock" Johnson y diversas organizaciones.

MrBeast cumple los sueños de 100 niños con cáncer IG

LeBron James y Dwayne Johnson se unen a MrBeast para sorprender a niños con cáncer

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la iniciativa fue la participación de dos figuras internacionales: el basquetbolista LeBron James y el actor Dwayne Johnson.

Ambos se sumaron al proyecto para ayudar a cumplir algunos de los deseos de los niños participantes y crear recuerdos inolvidables para ellos y sus familias.

MrBeast cumple los sueños de 100 niños con cáncer IG

Como parte de la iniciativa, 30 menores cumplieron el sueño de visitar Disney World, mientras que otro vivió la experiencia de nadar junto a un tiburón ballena. Los apasionados por la exploración espacial también participaron en un momento especial al estampar su firma en un cohete Falcon 9 de SpaceX antes de su despegue.

Las sorpresas incluyeron actividades inspiradas en la Fórmula 1, el mundo de los videojuegos, jornadas de compras y encuentros con algunas de las celebridades que más admiran, entre ellos algunos integrantes de Stray Kids.

La iniciativa también recibió el apoyo de Disney, empresa que organizó un viaje para tres niños a su resort Aulani, ubicado en Hawái. Como parte de la experiencia, los pequeños asistieron al estreno de la versión live-action de Moana, lo que complementó su visita al complejo turístico.

MrBeast cumple los sueños de 100 niños con cáncer IG

¿Cuánto dinero donó MrBeast para combatir el cáncer pediátrico?

Además de las experiencias organizadas para los menores, la campaña incluyó una importante aportación económica.

MrBeast destinó 6.5 millones de dólares para apoyar iniciativas relacionadas con la investigación del cáncer infantil y programas enfocados en mejorar las condiciones de los pacientes.

Los recursos forman parte de una colaboración con organizaciones dedicadas a la investigación médica y al desarrollo de tratamientos contra distintos tipos de cáncer pediátrico.

Entre las instituciones mencionadas dentro de la campaña se encuentran Stand Up To Cancer (SU2C), Amgen y St. Baldrick's Foundation, organizaciones que impulsan proyectos científicos y brindan apoyo a pacientes.

MrBeast cumple los sueños de 100 niños con cáncer IG

Además del respaldo económico, el último participante del video pidió a MrBeast que aprovechara el alcance de su plataforma para ayudar a otros pacientes con cáncer.

A partir de esa petición, la iniciativa incluyó una jornada masiva de donación de sangre en Greenville, Carolina del Norte. La campaña reunió suficientes donaciones para beneficiar potencialmente a cerca de mil personas, de acuerdo con los organizadores.

Con millones de seguidores en distintas plataformas digitales, MrBeast ha convertido su contenido en un vehículo para impulsar campañas de ayuda.

En los últimos años, el creador ha promovido proyectos relacionados con el acceso al agua potable, la alimentación, el apoyo económico y la atención a comunidades con necesidades específicas.

Aunque sus métodos han generado debate por la forma en que combina entretenimiento y ayuda social, sus campañas han logrado movilizar recursos y atraer la atención sobre diversas problemáticas.

En esta ocasión, la colaboración con LeBron James y Dwayne "The Rock" Johnson volvió a poner sobre la mesa el impacto que pueden tener las figuras públicas cuando utilizan su alcance para respaldar causas humanitarias.