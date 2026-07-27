¡ARRANCÓ LA VENTA! Esto cuestan los boletos para el Palenque Fiestas de Octubre 2026

La cuenta regresiva terminó para los amantes de la música regional mexicana. Este 27 de julio comenzó oficialmente la venta de boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026, uno de los eventos más esperados en Jalisco, que cada año reúne a miles de personas para disfrutar de los artistas más populares del momento.

Cartelera completa del Palenque Fiestas de Octubre 2026

La edición 2026 apuesta por una programación que combina lo mejor del regional mexicano con propuestas de pop y balada, ofreciendo espectáculos para distintos públicos.

El encargado de inaugurar las actividades será Alfredo Olivas, quien abrirá el escenario el próximo 2 de octubre. Sin embargo, el comité organizador adelantó que también habrá un artista sorpresa el 29 de octubre, cuyo nombre se dará a conocer más adelante.

Alfredo Olivas abrirá el escenario el 2 de octubre. Cuartoscuro

Entre los conciertos más esperados destacan las dos presentaciones de Alejandro Fernández, programadas para los días 16 y 17 de octubre, así como el cierre del palenque con Grupo Firme, que ofrecerá dos conciertos consecutivos el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

También se presentarán Jorge Medina y Josi Cuen con su espectáculo Juntos, Banda MS, Pancho Barraza, María José, Napoleón, Kany García, Edición Especial, El Coyote y Calibre 50, Cornelio Vega, Calle 24, Gabito Ballesteros, Remmy Valenzuela, Clave Especial y Moy Bobadilla, entre otros.

¿Cuánto cuestan los boletos del Palenque Fiestas de Octubre 2026?

Los precios cambian dependiendo del artista y de la zona elegida dentro del Auditorio Benito Juárez, en Zapopan. Las entradas más económicas parten desde 500 pesos, mientras que los lugares VIP para las presentaciones más solicitadas alcanzan los 5 mil 800 pesos, sin considerar los cargos por servicio.

Miles de fanáticos buscan asegurar su lugar para disfrutar de los conciertos más esperados del año en Guadalajara. IG

Las fechas con los boletos de mayor costo corresponden a Alejandro Fernández, cuyos accesos tienen los siguientes precios:

General:

Plateada:

Dorada:

VIP:

Muy cerca aparecen los conciertos de Grupo Firme, con boletos desde 1,300 pesos en zona general y hasta 5,600 pesos en área VIP.

Los precios de las entradas varían según el artista y la ubicación dentro del recinto. IG

Por su parte, artistas como Banda MS y el espectáculo Juntos, de Jorge Medina y Josi Cuen, también figuran entre los más cotizados, con boletos VIP de 4,600 pesos.

En contraste, presentaciones como Moy Bobadilla, Clave Especial, Calle 24 o El Coyote y Calibre 50 ofrecen opciones desde 500 pesos, convirtiéndose en algunas de las alternativas más accesibles del cartel.

¿Dónde comprar boletos para el Palenque de Guadalajara?

Para evitar fraudes, los organizadores recordaron que los boletos únicamente podrán adquirirse mediante los canales oficiales. Las entradas están disponibles tanto en línea como en puntos de venta físicos.

Los boletos pueden adquirirse tanto en la plataforma oficial de venta en línea como en diversos puntos físicos autorizados. IG

Las taquillas autorizadas se encuentran en:

Hotel Fiesta Americana La Minerva.

Botas Los Potrillos, sucursal Centro.

Botas Los Potrillos, sucursal Tlaquepaque.

Los puntos físicos operan de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Quienes prefieran comprar desde casa pueden hacerlo a través de la plataforma oficial Mipase.net, donde desde el inicio de la venta se habilitó una sala de espera virtual para administrar la alta demanda de usuarios.

Cada año, el Palenque de las Fiestas de Octubre registra llenos totales en varios de sus conciertos, especialmente cuando se presentan artistas como Alejandro Fernández o Grupo Firme.

Por ello, los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación y únicamente mediante los canales oficiales, ya que conforme se acerquen las fechas de los conciertos la disponibilidad disminuirá considerablemente.