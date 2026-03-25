Danna Paola roba miradas en el cumpleaños de Paris Hilton

La presencia de Danna Paola en el exclusivo cumpleaños de Paris Hilton no solo acaparó miradas, también confirmó el gran momento internacional que atraviesa la estrella mexicana.

La cantante fue una de las invitadas a la lujosa celebración realizada en Los Ángeles, un evento que rápidamente se volvió tendencia por su estética y la lista de celebridades asistentes.

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños de Paris Hilton?

La fiesta, fiel al estilo extravagante de la empresaria, estuvo inspirada en el universo Barbie. El color rosa dominó cada rincón, acompañado de brillos, texturas glam y escenarios diseñados especialmente para crear contenido visual digno de redes sociales.

El color rosa y el brillo dominaron toda la celebración. IG parishilton

Desde la decoración hasta los outfits de los invitados, todo giró en torno a una fantasía sofisticada que convirtió la noche en un espectáculo.

En medio de ese ambiente, Danna destacó con naturalidad. Su presencia no pasó desapercibida y fue celebrada tanto por los asistentes como por sus seguidores, quienes siguieron cada detalle a través de las publicaciones compartidas en redes. La intérprete de 'Mala Fama' se mostró relajada, disfrutando del evento y dejando ver su cercanía con la anfitriona.

La cantante mexicana destacó entre los invitados. IG parishilton

Paris Hilton publica fotos con Danna

De hecho, fue en las propias publicaciones de Paris Hilton donde se evidenció el vínculo entre ambas. Danna no dudó en comentar con un cariñoso “Te quiero”, gesto que fue respondido por la empresaria, dejando claro que existe una relación cercana más allá de lo profesional.

Danna Paola asistió al exclusivo cumpleaños de Paris Hilton. IG parishilton

Lejos de ser una invitada más, la cantante mexicana logró posicionarse como una de las presencias más comentadas de la noche. Su estilo, actitud y soltura en un entorno internacional refuerzan su proyección fuera de México, consolidándola como una artista que sigue expandiendo su carrera en nuevos mercados.

¿Quiénes asistieron al cumpleaños de Paris Hilton?

La velada no solo destacó por la presencia de celebridades, también tuvo momentos familiares que enternecieron a los asistentes. Paris Hilton llegó acompañada de su hermana, Nicky Hilton, con quien compartió parte de la celebración.

El evento reunió a varias celebridades del entretenimiento. IG parishilton

Sin embargo, quienes realmente se robaron el protagonismo fueron los hijos de la empresaria: Phoenix Barron Hilton Reum y London Marilyn Hilton Reum.

Los pequeños aparecieron vestidos acorde a la temática, luciendo atuendos en tonos rosa que rápidamente conquistaron a todos. Su presencia no solo sumó ternura al evento, también evidenció el cuidado en cada detalle de una fiesta donde nada quedó al azar.

Los hijos de Paris, Phoenix Barron Hilton Reum y London Marilyn Hilton Reum, enternecieron a los asistentes. IG parishilton

Para Danna, este tipo de apariciones representan un paso importante en su carrera. Su participación en eventos de alto perfil en Estados Unidos demuestra que su presencia ya no se limita al mercado latino, sino que comienza a posicionarse dentro de un circuito global de celebridades.