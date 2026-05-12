El talento "oculto" de Yadhira Carrillo que dejó fascinado a Luis Miguel

Aunque Yadhira Carrillo es recordada por sus icónicos papeles en telenovelas, existe un capítulo poco conocido en su carrera que la conecta directamente con Luis Miguel, y que revela un talento muy particular que logró cautivar al llamado 'Sol de México'.

¿En qué video musical de Luis Miguel sale Yadhira Carrillo?

Corría el año 2004 cuando el intérprete de 'La incondicional' preparaba uno de los proyectos más importantes de su carrera: el álbum México en la piel, un homenaje a la música tradicional mexicana que se convirtió en un rotundo éxito internacional. Dentro de este material se encontraba el tema Que seas feliz, cuyo videoclip requería una historia cargada de emoción y desamor.

El cantante quedó impresionado con su capacidad actoral para transmitir emociones. Mezcalent / IG yadhira_carrillo

Para sorpresa de muchos, la elegida para protagonizar esta historia no fue una modelo internacional ni una actriz emergente, sino Yadhira Carrillo, quien en ese momento ya brillaba en melodramas como ‘El privilegio de amar’, ‘Rubí’ y ‘La otra’.

La razón detrás de esta elección fue tan inesperada como fascinante: Luis Miguel quedó impactado con su manera de llorar en pantalla.

Luis Miguel buscó a Yadhira Carrillo para trabajar juntos

Según ha contado la propia actriz en distintas entrevistas, fue el cantante quien pidió expresamente que ella participara en el video, luego de verla en televisión. Su capacidad para transmitir dolor y emoción frente a la cámara fue lo que terminó por convencerlo.

Decía que me veía en las novelas y que le gustaba mucho cómo lloraba”, reveló Carrillo.

La actriz recordó que “El Sol” la veía en telenovelas mexicanas. Mezcalent

Dejando ver que ese “talento oculto” —aparentemente simple— fue en realidad la clave para convertirse en la protagonista de una de las producciones más recordadas del artista.

El videoclip, grabado en escenarios naturales de Tequila, Jalisco, retrata una historia de amor fallido, con una estética profundamente mexicana: haciendas, magueyes, caballos y paisajes rurales que acompañan la intensidad de la interpretación. En ese contexto, Yadhira logró darle vida a un personaje cargado de nostalgia y tristeza, justo lo que la canción requería.

Yadhira Carrillo revela cómo fue trabajar con Luis Miguel

La experiencia de trabajar con Luis Miguel también dejó huella en la actriz. Lejos de los rumores que suelen rodear al cantante, Carrillo ha destacado en varias ocasiones el profesionalismo y respeto con el que fue tratada durante la filmación.

Él todo el tiempo fue un caballero, muy respetuoso”, aseguró, subrayando que siempre existió una relación cordial y profesional entre ambos.

El videoclip se grabó en 2004 como parte del álbum México en la piel. YouTube

Incluso, recordó momentos curiosos durante el rodaje, como cuando el cantante la invitó a presenciar sus ensayos. Sin embargo, fiel a su personalidad discreta, ella prefirió mantener cierta distancia.

Yo siempre fui muy respetuosa, como que me hacía la ‘huidiza’. Sentía que debía darle su espacio”, confesó entre risas.

La actriz mantuvo siempre una actitud profesional durante la filmación. Mezcalent / IG yadhira_carrillo

Esa actitud, lejos de alejarla, reforzó la dinámica profesional entre ambos, permitiéndoles construir una química en pantalla que se tradujo en un videoclip memorable.

Con el paso de los años, este proyecto se ha convertido en una anécdota entrañable dentro de la carrera de Yadhira Carrillo, especialmente porque muestra una faceta distinta de su talento actoral: la capacidad de emocionar sin palabras, únicamente a través de la mirada y las lágrimas.

Hoy, ese detalle sigue siendo parte esencial de su legado como actriz. Y aunque muchos la recuerdan por sus grandes telenovelas, pocos saben que su forma de llorar no solo conquistó al público… sino también a una de las figuras más importantes de la música en español.