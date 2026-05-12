Hayden Panettiere revela traumático episodio a sus 18 años: abuso y traición

La actriz Hayden Panettiere habló sobre un traumático episodio que vivió a sus 18 años, marcado por el abuso y la traición de una amiga muy cercana a ella.

La famosa reconocida por las series Heroes y Nashville publicó sus memorias en un libro titulado ‘This Is Me: A Reckoning’, en donde aborda los episodios más dolorosos de la vida de una estrella infantil. Aunque este todavía no sale a la luz, en el podcast ‘On Purpose whit Jay Shetty’, habló de uno de los episodios que la marcaron para toda su vida.

Testimonio de Hayden Panttiere sobre abuso a sus 18 años

Hayden Panettiere, actriz estadounidense. Especial

La actriz estadounidense confesó que a sus 18 años fue invitada por una amiga cercana para ir de paseo en un barco; nunca imaginó que viviría ahí uno de los momentos más traumáticos de su vida.

Hayden recuerda con dolor que la llevaron a una habitación en donde se encontraba un hombre mayor, ‘muy famoso’ y le ordenaron que realizara actos sexuales.

Señaló que, en su momento, creyó que era lo suficientemente madura para afrontar la situación, pero reconoció entre lágrimas que no era plenamente consciente de lo que sucedía a su alrededor.

Contó que cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y que podía estar en peligro, era muy tarde porque se encontraba en alta mar y no había forma alguna de escapar. Ahí, cayó en cuenta de la traición de su amiga, en quien confiaba plenamente y la consideraba su gran apoyo en ese momento de su vida, por lo que la decepción se sumó al miedo, trauma y frustración que estaba viviendo.

Ella me metió físicamente en la cama junto a este hombre desnudo que era muy famoso”, aseguró.

En tanto, al sentirse en peligro, la actriz salió corriendo por el barco hasta encontrar un lugar en donde esconderse.

Y no había nadie que fuera comprensivo con mi situación. Me di cuenta de que esto no era nada nuevo para ellos”, reconoció con gran dolor.

Libro ‘This Is Me: A Reckoning’

Panettiere, hoy de 36 años, publicará su libro el próximo 19 de mayo. El texto incluye los relatos de la estrella infantil que dejaron huella en su camino por su desarrollo profesional.

En las últimas semanas, la también protagonista de la saga Scream ha realizado diversas apariciones públicas para promocionar la publicación.

En este contexto, Panettiere también ha hecho otra revelación importante, pues la actriz se declaró públicamente bisexual.

Siempre fue el miedo a no ser perfecta, y lo que mi equipo iba a pensar al respecto, cuál iba a ser la opinión del público sobre eso”, explicó.

Y agregó:

Nunca fue el momento adecuado, y era un tema muy difícil de articular correctamente… Es triste que haya tenido que esperar hasta los 36 años para compartir esa parte de mí, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad?”, declaró.

Trayectoria

Hayden Panettiere, actriz estadounidense. Hyperstar

Hayden Panettiere comenzó su carrera desde muy pequeña, apareciendo en comerciales cuando apenas era un bebé y después participando en telenovelas como One Life to Live y Guiding Light.

Su salto a la fama internacional llegó en 2006 gracias a la serie de superhéroes Heroes, donde interpretó a Claire Bennet, personaje que la convirtió en uno de los rostros juveniles más populares de la televisión. Más adelante consolidó su carrera con papeles en producciones como Nashville, donde además mostró su talento musical y obtuvo nominaciones a los Globos de Oro, así como en la franquicia de terror Scream.

A lo largo de los años también ha trabajado como modelo, actriz de doblaje y activista ambiental, manteniéndose como una figura reconocida en Hollywood pese a las pausas en su carrera por temas personales y de salud mental.

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