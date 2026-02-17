“A tu lado la eternidad no es suficiente”: Paris Hilton se casa de nuevo

El amor volvió a brillar para Paris Hilton. Justo para celebrar su cumpleaños 45, la empresaria y socialité compartió una noticia que emocionó a sus millones de seguidores: su esposo, Carter Reum, le pidió matrimonio nuevamente para renovar sus votos a cinco años de su boda.

¿Cómo fue la pedida de mano de Paris Hilton?

El romántico momento ocurrió durante unas vacaciones familiares en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, en una escena que parecía sacada de un cuento de hadas.

Cinco años después… y él todavía me emociona”, escribió Paris junto a una galería de imágenes donde se ve el instante exacto de la nueva propuesta.

La renovación de votos ocurrió a pocos días del cumpleaños 45 de la empresaria. IG parishilton

Vestidos de blanco y rodeados de flores y velas sobre la arena, la pareja revivió la magia del compromiso frente al mar turquesa. En grandes letras iluminadas podía leerse:

¿Te casarías conmigo otra vez? Han pasado cinco años. Una eternidad por delante”, escribió Paris al final de su mensaje. “Carter, a tu lado la eternidad no es suficiente”.

Por su parte, Carter dedicó palabras llenas de admiración a su esposa:

“Ver a Paris durante estos cinco años —especialmente como madre— ha sido el mayor privilegio de mi vida. Proponerle matrimonio otra vez era honrar a la increíble mujer que es y el ejemplo que representa para nuestros hijos”.

Sus hijos Phoenix y London participaron en la emotiva escena e incluso ayudaron a colocar el anillo en el dedo de su madre. IG parishilton

Paris Hilton renueva sus votos junto a sus hijos

Esta vez la escena tenía un significado más profundo. No estaban solos. Sus hijos, Phoenix, de tres años, y London, de dos, fueron testigos y cómplices del momento. De hecho, el pequeño Phoenix ayudó a su padre a entregar el anillo y colocarlo en el dedo de su madre, un gesto que convirtió la escena en un recuerdo familiar imborrable.

Esta vez no éramos solo marido y mujer. Éramos mamá y papá. Phoenix y London estaban observando el amor que los creó”, expresó Paris, visiblemente emocionada.

Para la también DJ, la renovación de votos va mucho más allá de una celebración romántica:

No se trata solo de cinco hermosos años juntos; se trata de mostrarles a nuestros bebés que el amor crece, se profundiza y se elige una y otra vez”.

La propuesta tuvo lugar en una playa al atardecer, decorada con flores blancas, velas y letras iluminadas con la frase “¿Te casarías conmigo otra vez?”. IG parishilton

La propuesta ocurrió al atardecer, con el sonido del mar de fondo y la familia completamente vestida de blanco. Tras el “sí” de Paris, el cielo se iluminó con fuegos artificiales en tonos rosados, mientras amigos y familiares se unían a la celebración en la playa.

¿Cuál es la historia de Paris Hilton y Carter Reum

La historia de la pareja comenzó en 2019, aunque ambos se conocían desde años antes en círculos sociales compartidos. La relación se consolidó rápidamente y en febrero de 2021 Carter le propuso matrimonio en una isla privada durante el cumpleaños 40 de Paris.

A cinco años de su boda en 2021, la historia de Paris y Carter se consolida como una de las más estables del entretenimiento. IG parishilton

Nueve meses después, el 11 de noviembre de 2021, se casaron en una boda de ensueño en Los Ángeles que marcó una nueva etapa en la vida pública de la heredera. Desde entonces, el estilo de Paris Hilton ha evolucionado notablemente.

Lejos de la figura mediática asociada a los excesos de los años 2000, hoy se presenta como empresaria consolidada, madre y mujer de familia. La llegada de sus hijos mediante gestación subrogada —Phoenix en enero de 2023 y London en noviembre del mismo año— transformó su imagen y prioridades.

En su documental Infinite Icon: A Visual Memoir, estrenado recientemente, Paris describió a Carter como su “lugar seguro” y su “hogar”. La nueva propuesta confirma esa idea de estabilidad: no es repetir la historia, sino celebrarla desde una nueva dimensión familiar.

