“Gracias a ella existe el Festival del Mollete”: Yordi Rosado asegura que su tía inventó el platillo

El Festival del Mollete se convirtió en uno de los eventos gastronómicos más populares en México. Entre las tendencias más comentadas está ir a Sanborns para probar este platillo que, según contó Yordi Rosado, habría sido creado por una de sus tías.

Como era de esperarse, las redes sociales no dejaron pasar el comentario del conductor y la historia rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios consideran que su versión está algo “exagerada”, ya que Yordi aseguró que gracias a su tía existe el famoso Festival del Mollete.

Yordi Rosado asegura que su tía inventó el platillo IG yordirosadooficial

¿Cómo la tía de Yordi Rosado creó los molletes de Sanborns?

Las redes sociales revivieron una entrevista que Yordi Rosado le hizo al grupo Pandora en 2022 para su canal de YouTube, donde contó cómo, según él, su tía creó este popular platillo mexicano.

“Mi tía era mesera de Sanborns, mi tía inventó los molletes en un Sanborns. Todos se burlan, pero es real”, dijo.

De acuerdo con la historia de Yordi Rosado, su tía trabajaba en el Sanborns de Los Azulejos, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Durante su hora de comida decidió quedarse a comer ahí y pidió permiso para usar los bolillos y frijoles que sobraban en el restaurante.

Según contó el conductor, todo cambió cuando un comensal vio el platillo que estaba comiendo su tía y, por antojo, pidió uno igual. Ante la petición, el restaurante terminó por prepararlo también para el cliente.

“La vio alguien y entonces le dijo: ‘Quiero lo mismo que está comiendo. Hágamelos, pero póngales queso’. Entonces le preguntaron al gerente y dijo que sí. No me parece algo tan extraño”, mencionó.

Historia de Yordi Rosado se vuelve viral en 2026

No fue hasta este año cuando la historia que contó Yordi Rosado se volvió viral. Con la llegada del Festival del Mollete 2026, fue el propio conductor quien decidió compartir nuevamente la anécdota en sus redes sociales, destacando incluso que gracias a su tía existe este evento que se está volviendo viral.

“Mi tía desde el cielo viendo que gracias a ella existe el Festival del Mollete”, se puede leer.

El clip rápidamente dividió a las redes sociales, pues mientras algunos tomaron con humor la historia y el comentario, también hubo reacciones más duras de usuarios que aseguraron que Yordi Rosado ya se parecía a su amiga Martha Higareda, quien constantemente es blanco de burlas en redes por contar historias consideradas exageradas y difíciles de creer.

“Cálmate, Yordi Higareda. No te creas, sí te creo”, se puede leer en uno de los comentarios con más reacciones.

Yordi Rosado asegura que su tía inventó el platillo IG yordirosadooficial

¿Hasta cuándo estará el Festival del Mollete?

El Festival del Mollete en Sanborns arrancó desde el 1 de mayo y estará disponible hasta el próximo 30 de junio de 2026.

Cabe destacar que este festival ofrece distintas variedades de molletes, desde los tradicionales que se pueden encontrar en cualquier época del año hasta versiones especiales que solo están disponibles durante la temporada.

Entre los sabores destacan pepperoni, hawaiano, mexicano, campechano y pollo al pibil. También regresaron los llamados “tecolotes”, una combinación de molletes acompañados con chilaquiles verdes o rojos.

En cuanto a precios, las órdenes van de los 130 a los 320 pesos, aunque algunas promociones pueden variar dependiendo de la sucursal y de la receta que elijas.