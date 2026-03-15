Danna sorprende en el Vive Latino 2026 con su interpretación de 'La gata bajo la lluvia'

Danna sorprendió al público durante el Festival Vive Latino 2026 con una emotiva interpretación del clásico La gata bajo la lluvia, tema que popularizó la fallecida cantante española Rocío Dúrcal.

La presentación ocurrió como parte del espectáculo especial Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2, un concepto que reunió a varias figuras del pop y la balada romántica sobre el escenario del Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

Un momento inesperado en el Vive Latino

El proyecto Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2 fue uno de los segmentos más comentados de esta edición del festival, ya que reunió a artistas de distintas generaciones y estilos musicales.

Durante el show también participaron figuras como Paulina Rubio, Emmanuel, Mijares, Amanda Miguel y Shenka, vocalista de Panteón Rococó, quienes interpretaron algunos de los temas más representativos de sus carreras.

En medio de este desfile de voces, Danna subió al escenario para ofrecer una de las interpretaciones más emotivas de la tarde.

El clásico que hizo cantar al público

La artista dio nueva vida a La gata bajo la lluvia, uno de los temas más emblemáticos de la música romántica en español. Su interpretación fue acompañada por la respuesta inmediata del público, que coreó cada verso del tema.

La canción resonó con fuerza entre los asistentes, quienes llenaron el recinto mientras seguían la actuación desde las gradas y la pista del festival.

El momento se volvió uno de los más comentados de la jornada y rápidamente comenzó a circular en redes sociales a través de videos grabados por los propios asistentes.

El Vive Latino abre espacio a nuevos sonidos

Aunque el Vive Latino ha sido tradicionalmente identificado como el principal festival de rock en México, en los últimos años su programación ha incorporado propuestas musicales de distintos géneros.

La inclusión de proyectos como “Música Pa’ Mandar a Volar Vol. 2” refleja esta apertura, al reunir sobre el mismo escenario a artistas del pop, la balada romántica y el rock.

Con presentaciones que mezclan distintas generaciones y estilos, el festival continúa ampliando su propuesta musical, convirtiéndose en un espacio donde conviven figuras consagradas y nuevas voces de la escena latinoamericana.