París Hilton toma el control de su historia en 'Ícono infinito' 

Durante la década de los 2000, Paris Hilton fue duramente señalada, criticada y tachada como una chica con privilegios, tonta, heredera de una cadena de hoteles que desperdiciaba su tiempo en fiestas y bares de todo el mundo.

Lo que muy pocos sabían es que por esa época la socialité, hoy de 44 años, se refugiaba en la fiesta tras haber sido víctima de un abuso sexual. Esa confesión se conoce gracias a ícono infinito: una memoria visual, documental que Paris estrena en nuestro país.

Paris Hilton. Actriz y cantante

“Hablando de aquella época, la gente me conocía sólo como la chica fiestera, con una vida fácil y por interpretar el personaje de una rubia tonta, pero siempre había mucho más en mí, simplemente en ese momento no estaba lista para mostrarme al mundo ni para hablar de ciertas cosas que habían pasado en mi vida. Ha sido increíble desde que soy abierta y honesta, cuánto ha cambiado mi vida y me ha hecho sentir sumamente orgullosa ver a la mujer fuerte y resiliente que ahora soy. Así que espero inspirar a otros y decirles que su pasado y lo que la gente les ha hecho no define quiénes son”, contó en entrevista con Excélsior, Paris Hilton.

La intérprete de ‘Stars are blind’ de igual manera fue víctima de la filtración de un video íntimo por parte de un exnovio y en todos los medios fue objeto de morbo y burlas, algo que hoy sería políticamente incorrecto.

¿Consideras que el tiempo te ha dado la razón, de decir: ‘Hey no soy solamente esa chica, soy una mujer que ha sufrido y que tiene algo más que darle al mundo?

Paris: Sí, porque siento que, durante mucho tiempo, la gente me vio como un personaje caricaturizado y no veían realmente que era un ser humano y nadie sabía de todo el dolor, sufrimiento y experiencias traumáticas que viví en mi infancia. Y ésta no es sólo mi historia, es la historia de otras tantas mujeres, de otros hombres y personas que han pasado por situaciones similares. Para mucha gente, cuando algo así les sucede, te sientes avergonzadas, así que uno de los grandes mensajes de esta película es que la vergüenza no debería recaer en ti, sino en todas esas personas que te hicieron daño”.

En Ícono infinito: una memoria visual, Paris Hilton confiesa momentos duros de su vida, pero también sabe que eso que vivió la moldeó y le permitió ser la mujer que es hoy.

Paris Hilton. Empresaria

“Me siento más feliz que nunca. Me siento sumamente agradecida por toda mi vida, por mi maravilloso esposo, por mis hermosos bebés y por todo lo que he pasado.

