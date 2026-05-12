Frentes Políticos / 12 de mayo de 2026

1. Inamovible. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aprovechó el aniversario de la Columna de la Legalidad para fijar un planteamiento que en Palacio es doctrina y escudo, la soberanía no se negocia. Ante Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, la mandataria evocó a Venustiano Carranza para recordar que ningún país tiene derecho a decidir el destino de otro. La señal apunta a Washington y a sus recurrentes insinuaciones de intervenir en territorio mexicano con el pretexto del combate al crimen organizado. En el discurso, la independencia se defiende todos los días; en la realidad, no tendría por qué ser diferente. ¿O no?

2. Impulso. La Comisión Federal de Electricidad, bajo la dirección de Emilia Calleja, despliega una estrategia de expansión que era necesaria en la Península de Yucatán. Se trata de siete proyectos estratégicos en Cancún, la Riviera Maya y Mérida, con una inversión superior a 11 mil 200 mdp, que ampliarán la capacidad operativa. Nuevas líneas de transmisión, modernización de redes y trabajos de mantenimiento permitirán atender consumos equivalentes a más de cuatro millones de viviendas o a 10 parques industriales. Ahora sí, a incrementar el dinamismo de una de las regiones más vigorosas del país. Listos. Que aumente el ritmo.

3. Fiscalización. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, quiso pasar de largo con el nombramiento de Mario Alberto Alejo García al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización, en un cargo que vigila el dinero de partidos y campañas. Pero los consejeros Martín Faz Mora y Carla Humphrey llevaron la disputa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde el magistrado presidente Gilberto Bátiz tendrá que decidir si hubo facultad o atajo. El expediente no discute un trámite, sino la solidez de futuras resoluciones y la equidad de las contiendas. Esta vez el árbitro tropieza en su propia oficina, señal de que no todo anda bien.

4. Inseguridad. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, ha construido un muestrario de obra y propaganda verde, pero los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuentan otra historia. De 51 mil 70 delitos en 2021 se pasó a 60 mil 761 en 2023 y a 60 mil 059 en 2025. La curva no baja; se instala. Jesús Juárez, secretario de Seguridad estatal, recibió un legado problemático de José Luis Ruiz y una tarea sin margen para discursos. Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM, presume expansión territorial, pero en su bastión potosino las cifras desmienten el eslogan. El verde florece; pero aquí no.

5. Disfuncional. Jorge Romero, presidente nacional del PAN, reapareció en la Cámara de Diputados junto con Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, y José Elías Lixa, coordinador del PAN en Diputados, para fijar postura sobre Sinaloa, Chihuahua y el eventual periodo extraordinario de mayo. La dirigencia blanquiazul busca convertir la crisis de seguridad y las tensiones con el oficialismo en una ofensiva legislativa. Quieren capitalizar diversos temas a su favor, como juicio político, desaparición de poderes y frenar reformas aprobadas al vapor. El PAN intenta mostrarse como dique institucional. Hace tiempo que como partido perdió su función.