¡J Balvin vuelve a CDMX! Todo lo que debes saber sobre sus conciertos

El regreso de J Balvin a la Ciudad de México ya se perfila como uno de los eventos musicales más esperados del año. Después de consolidarse como una de las figuras más influyentes del reguetón a nivel internacional, el colombiano vuelve al país con una gira que reúne nostalgia, nuevos sonidos y una producción visual de gran formato.

Los conciertos programados para el 14 y 15 de mayo en el Palacio de los Deportes forman parte del “Back to the Rayo Tour”, una serie de presentaciones que marcan una nueva etapa en la carrera del intérprete de “Mi Gente”. El espectáculo contempla algunos de los mayores éxitos de su trayectoria, así como canciones recientes que forman parte de su nueva propuesta musical.

J Balvin en México: horarios, setlist y todo lo que debes saber de sus conciertos en CDMX IG

¿A qué hora empiezan los conciertos de J Balvin en CDMX?

El regreso de J Balvin a la capital del país ya genera expectativa entre miles de fanáticos que asistirán a sus conciertos del 14 y 15 de mayo en el Palacio de los Deportes.

De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster México, los conciertos comenzarán a las 20:00 horas.

Los organizadores recomiendan llegar al menos dos horas antes para evitar filas largas durante el acceso, especialmente porque el ingreso se realiza mediante boletos digitales y revisiones de seguridad.

Debido a la alta convocatoria que suelen tener los conciertos del colombiano, se espera una importante concentración de personas en las inmediaciones del recinto desde horas antes del inicio del espectáculo.

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¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para ver a J Balvin?

El Palacio de los Deportes cuenta con varias alternativas de acceso mediante transporte público.

La forma más rápida para llegar es a través de la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México. Las estaciones más cercanas son Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla, por lo que miles de asistentes suelen utilizar este medio para evitar tráfico y complicaciones de estacionamiento.

Entre las recomendaciones principales se encuentra evitar el automóvil debido a los cierres viales y a la carga vehicular que suele registrarse en la zona durante conciertos masivos.

En caso de acudir en auto, el inmueble cuenta con estacionamiento; sin embargo, el cupo puede llenarse rápidamente. También se recomienda descargar previamente el boleto digital desde la aplicación de Ticketmaster para evitar problemas de conexión móvil al momento del acceso.

Otra de las sugerencias para los asistentes es organizar con anticipación el regreso a casa, ya que las aplicaciones de transporte suelen incrementar su demanda al finalizar eventos de gran convocatoria.

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Setlist probable: las canciones que J Balvin podría cantar en México

Aunque el cantante no ha revelado oficialmente el repertorio completo para sus conciertos en México, entre canciones más recurrentes en sus presentaciones recientes están

“Mi Gente”

“Ginza”

“Ay Vamos”

“Safari”

“Amarillo”

“Morado”

“Azul”

“Reggaeton”

“Qué Calor”

“In Da Getto”

El espectáculo también contempla una producción visual inspirada en la estética de Rayo, uno de los proyectos musicales más recientes del colombiano.

A lo largo de su carrera, J Balvin construyó una conexión sólida con el público latino gracias a canciones que dominaron plataformas digitales, estaciones de radio y festivales internacionales. Por ello, muchos seguidores esperan un recorrido musical que combine clásicos del reguetón con nuevas propuestas sonoras.

La gira también destaca por incorporar visuales inmersivos, cambios de iluminación y escenarios dinámicos que acompañan cada etapa del concierto.

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Objetos permitidos y prohibidos para los conciertos de J Balvin

Antes de acudir al concierto es importante revisar qué artículos sí podrán ingresar al recinto y cuáles estarán prohibidos.

Con base en protocolos recientes para espectáculos masivos en la Ciudad de México, los asistentes podrán ingresar con:

Celulares

Baterías externas

Bolsas pequeñas

Maquillaje compacto

Tapones para oído

Medicamentos con receta

Mientras que estará prohibido ingresar con:

Cámaras profesionales

Alimentos y bebidas

Mochilas grandes

Cigarros electrónicos

Objetos punzocortantes

Aerosoles

Paraguas

Palos para selfies

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Las revisiones de seguridad suelen realizarse en cada acceso del recinto, por lo que se recomienda llevar únicamente objetos indispensables para agilizar la entrada.

También es aconsejable utilizar ropa cómoda y mantenerse atento a las indicaciones del personal de seguridad y logística dentro del inmueble.

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¿Por qué los conciertos de J Balvin son de los más esperados del año?

J Balvin se consolidó como una de las figuras más influyentes del reguetón global gracias a éxitos como “Mi Gente”, “Ay Vamos” y “Ginza”.

Su impacto internacional lo llevó a colaborar con artistas como Bad Bunny, Rosalía y Willy William, además de presentarse en algunos de los festivales musicales más importantes del mundo.

El “Back to the Rayo Tour” representa una nueva etapa para el cantante colombiano, quien mantiene una fuerte conexión con el público mexicano desde hace varios años.

La expectativa alrededor de estos conciertos también refleja el crecimiento que el género urbano mantiene en México, uno de los mercados más importantes para artistas latinos en la actualidad.

Con dos fechas programadas en el Palacio de los Deportes, J Balvin apuesta por un espectáculo que mezcla sus mayores éxitos con nuevas propuestas visuales y musicales, en una gira que busca consolidar otra etapa importante dentro de su trayectoria internacional.