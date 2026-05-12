¡Cindy está en México!; Anna Faris baila con Valak en fiesta de Scary Movie 6 en CDMX

Anna Faris volvió a conquistar a los fans de Scary Movie gracias a un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. Durante un evento realizado en Ciudad de México para promocionar la sexta entrega de la franquicia, la actriz apareció bailando junto a Valak, el demonio de El conjuro, mientras decenas de asistentes gritaban “¡Jala, jala, jala!”, una frase que los seguidores relacionan con una de las escenas más recordadas de la primera película.

La grabación comenzó a circular en redes sociales como X, TikTok e Instagram, donde miles de usuarios reaccionaron con humor y referencias clásicas de la saga.

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El video de Anna Faris en México se llenó de referencias a Scary Movie

El momento viral ocurrió durante una convivencia organizada en Ciudad de México como parte de la promoción internacional de Scary Movie 6. En las imágenes se observa a Anna Faris disfrutando de la música en una fiesta mientras interactúa con personajes inspirados en películas de terror.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Valak, personaje de El conjuro, con quien la actriz comenzó a bailar frente al público. Al mismo tiempo, los asistentes gritaban para animar a la actriz a seguir bailando.

La reacción de los fans no tardó en hacerse viral y muchos usuarios destacaron que el momento parecía sacado directamente de una nueva escena de la película.

Anna Faris y los hermanos Wayans visitaron CDMX para promocionar Scary Movie 6

La actriz llegó a la capital mexicana acompañada por Marlon Wayans y Shawn Wayans, quienes también forman parte del elenco original de la saga. Como parte de la visita, participaron en actividades especiales con seguidores y medios de comunicación.

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Uno de los encuentros se realizó en el Bosque de Chapultepec, donde los actores posaron para fotografías y convivieron con fans mexicanos. Ahí también apareció una versión paródica de Ghostface mientras un mariachi ambientaba el evento.

El elenco original regresa después de más de dos décadas

Scary Movie 6 marcará el regreso de Anna Faris, Regina Hall y los hermanos Wayans a la franquicia. La reunión del elenco original era una de las más esperadas por los seguidores, especialmente después de que varios de ellos no participaran en Scary Movie 5.

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La nueva entrega volverá a burlarse de las películas de terror modernas, incluyendo remakes, secuelas y personajes populares del género. Entre las referencias que aparecerán en la cinta destacan versiones de Jason, Leatherface y M3GAN.

El estreno de Scary Movie 6 en México está previsto para el próximo 4 de junio.

PJG