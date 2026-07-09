¿Cuántas horas dura La Odisea? La épica película tendrá una extensa duración

La espera por "La Odisea", la nueva producción dirigida por Christopher Nolan, sigue creciendo entre los amantes del cine. Además de reunir a un elenco de primer nivel y adaptar uno de los relatos más importantes de la literatura clásica, la cinta también llamó la atención por su extensa duración, que promete una grata experiencia cinematográfica.

Con una historia llena de aventuras, dioses, criaturas mitológicas y batallas, la película buscará trasladar a la pantalla el legendario viaje de Odiseo tras el fin de la Guerra de Troya.

La Odisea de Christopher Nolan conquistó a la crítica. Foto: Universal Pictures

¿De qué trata la película?

La historia está inspirada en el poema épico La Odisea, escrito por Homero, considerado la continuación de "La Ilíada". Aunque la narración se desarrolla en un contexto histórico y mitológico, se trata de una obra de ficción que ha trascendido durante siglos.

En esta adaptación, Matt Damon interpreta a Odiseo, el rey de Ítaca y uno de los héroes decisivos en la victoria griega durante la Guerra de Troya. Sin embargo, el verdadero desafío comienza cuando intenta regresar a su hogar para reencontrarse con su esposa Penélope, su hijo Telémaco y recuperar su reino.

Durante el trayecto deberá enfrentarse a monstruos legendarios, dioses impredecibles, mares peligrosos y toda clase de obstáculos que retrasan su regreso durante una década.

Foto: cinepolis.com

¿Quién será el principal antagonista?

Aunque Odiseo enfrenta distintos enemigos a lo largo de su travesía, la película presenta a Antinous como el principal rival de la historia.

Interpretado por Robert Pattinson, este personaje forma parte de los pretendientes que intentan casarse con Penélope mientras Odiseo permanece desaparecido, con la intención de quedarse con el trono y las riquezas del reino.

Foto: cinepolis.com

¿Quiénes forman parte del elenco?

Christopher Nolan reunió a un reparto conformado por reconocidas figuras de Hollywood. Entre los protagonistas destacan:

Matt Damon como Odiseo.

Tom Holland como Telémaco.

Anne Hathaway como Penélope.

Robert Pattinson como Antinous.

Zendaya como Athena.

Charlize Theron como Calypso.

Jon Bernthal como Menelaus.

Mia Goth como Melantho.

Benny Safdie como Agamemnon.

John Leguizamo como Eumaeus.

Himesh Patel como Eurylochus.

Lupita Nyong'o.

Logan Marshall-Green.

Elliot Page.

Samantha Morton.

Christopher Nolan explicó que la historia de Argos cobró un nuevo significado para él después de adoptar un perro, lo que influyó en su visión de La Odisea. Captura de Pantalla

¿Cuánto tiempo dura La Odisea?

La duración oficial de La Odisea será de 2 horas con 55 minutos, es decir, 175 minutos. Con ello, la producción se convierte en una de las películas más largas de Christopher Nolan, una decisión que responde a la complejidad del relato y a la magnitud de la historia que adapta.

¿En qué lugares fue filmada La Odisea?

La producción se desarrolló tanto en estudios como en escenarios naturales de distintos países. Entre las locaciones utilizadas se encuentran diversas regiones de Grecia, Italia, Islandia, Marruecos y Escocia, cuyos paisajes servirán para recrear el mundo mitológico por el que atraviesa el protagonista.

Tom Holland en La Odisea. Foto: Universal Pictures

¿Cuándo llegará a los cines La Odisea?

La Odisea tiene programado su estreno en salas de cine para el 16 de julio, fecha en la que los seguidores de Christopher Nolan podrán descubrir esta nueva adaptación del clásico de Homero en la pantalla grande.