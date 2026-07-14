¿Hay que leer el libro? Lo que debes saber antes de ver La Odisea, la película de Christopher Nolan

El estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, ha despertado una duda entre quienes planean verla: ¿Necesitas leer el poema para entender la película de Nolan?

La película está inspirada en el famoso poema atribuido a Homero, una de las obras más influyentes de la literatura. Sin embargo, el propio Nolan ha explicado que su adaptación busca contar una gran aventura para todo tipo de espectadores, no solo para quienes ya conocen el libro.

Aun así, tener una idea de quién es Odiseo, cuál es su misión y quiénes lo acompañan o intentan detenerlo puede hacer que disfrutes más la experiencia. Si nunca has leído La Odisea, esta guía reúne lo más importante que debes saber antes del estreno.

Matt Damon dará vida a Odiseo en la nueva adaptación de La Odisea dirigida por Christopher Nolan. X @thetwistmom

¿De qué trata realmente La Odisea?

La historia comienza cuando termina la guerra de Troya. Después de pasar diez años luchando, Odiseo, rey de Ítaca, emprende el viaje de regreso a casa.

Lo que parece un trayecto sencillo termina convirtiéndose en una aventura que se prolonga durante otra década.

Mientras intenta volver con su esposa Penélope y su hijo Telémaco, el héroe enfrenta tormentas, criaturas mitológicas, islas misteriosas y dioses que cambian constantemente el rumbo de su viaje.

Aunque hay monstruos y escenas de acción, el centro de la historia nunca deja de ser el mismo, el de un hombre que lucha por regresar con su familia.

Ese será también el punto de partida de la película protagonizada por Matt Damon.Los personajes de La Odisea que conviene conocer antes de ver la película

Uno de los mayores atractivos de la adaptación de Christopher Nolan es el reparto, pero saber quién es cada personaje ayuda a seguir mejor la historia.

Odiseo, interpretado por Matt Damon, es el protagonista. A diferencia de otros héroes de la mitología griega, rara vez gana por su fuerza. Su principal arma es la inteligencia y la capacidad para encontrar una salida incluso cuando todo parece perdido.

Penélope, interpretada por Anne Hathaway, permanece en Ítaca esperando el regreso de su esposo. Mientras pasan los años, debe enfrentar la presión de quienes quieren ocupar el lugar de Odiseo y quedarse con el reino.

El hijo de ambos, Telémaco, a quien dará vida Tom Holland, inicia su propia búsqueda para descubrir qué ocurrió con su padre y demostrar que también puede convertirse en líder.

En el lado de los dioses aparecen dos figuras clave. Atenea, interpretada por Zendaya, protege y guía a Odiseo durante buena parte del viaje. En cambio, Poseidón hace todo lo posible por impedir que regrese a casa.

La película de Christopher Nolan está inspirada en el poema épico atribuido a Homero, uno de los clásicos de la literatura. X @thetwistmom

Las aventuras que probablemente veremos en la película

Una parte importante de la fama de La Odisea se debe a las pruebas que enfrenta su protagonista.

En su viaje aparece Polifemo, el cíclope al que Odiseo derrota usando el ingenio en lugar de la fuerza. También conoce a Circe, una hechicera capaz de transformar a los hombres en animales, y a Calipso, la ninfa que intenta convencerlo de quedarse a vivir con ella para siempre.

El recorrido también incluye a las famosas sirenas, cuyo canto atrae a los marineros hacia la muerte, además de Escila y Caribdis, dos peligros que obligan a Odiseo a tomar una de las decisiones más difíciles del viaje.

Cada una de estas historias representa un obstáculo distinto y ayuda a construir la leyenda del personaje.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la película, muchas de estas aventuras forman parte de los episodios más recordados del poema y podrían aparecer en la adaptación.

El viaje de Odiseo para regresar a Ítaca será el eje de la historia en la nueva película de Christopher Nolan. X @_ShauryaChawla

¿La película de La Odisea será igual que el libro?

Christopher Nolan suele tomar historias conocidas para construir su propia versión. Lo ha hecho en películas como Dunkerque, Oppenheimer y su trilogía de Batman, donde respetó la esencia de los personajes, pero organizó la historia con un estilo muy personal.

Por eso, es posible que algunos acontecimientos aparezcan en un orden distinto o que ciertos personajes tengan más protagonismo que en el poema original.

Lo importante es que la base seguirá siendo la misma: el largo viaje de Odiseo para regresar a Ítaca después de la guerra de Troya.

Zendaya, Tom Holland y Matt Damon forman parte del elenco de La Odisea, una de las películas más esperadas de Christopher Nolan. X @_ShauryaChawla

¿Vale la pena conocer la historia antes del estreno?

No hace falta convertirse en experto en literatura clásica para disfrutar la película.

Pero llegar al cine sabiendo quién es Odiseo, por qué Poseidón intenta detenerlo o qué representan personajes como Penélope, Atenea y Telémaco puede ayudarte a conectar más rápido con la historia.

También permitirá reconocer mejor las referencias a la mitología griega y apreciar las decisiones que tome Christopher Nolan al adaptar uno de los relatos más famosos de todos los tiempos.