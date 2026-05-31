Kenia Os llora en pleno concierto; ¿hay ruptura con Peso Pluma?

Kenia Os conmovió en redes sociales luego de verla llorar en videos durante su concierto en Monterrey en la canción Love Bombing, lo que provocó especulaciones sobre su relación con Peso Pluma.

En algunos clips, la artista sinaloense aparece conmovida mientras canta frente a miles de asistentes, lo que provocó que parte del público relacionara el llanto con una posible crisis sentimental; sin embargo, otros fans pidieron no sacar conclusiones apresuradas y recordaron que Kenia atraviesa una etapa importante de su carrera.

El momento que más se viralizó fue cuando la cantante interpretó Una y Otra Vez, canción durante la cual fue captada rompiendo en llanto, según publicaciones de asistentes al concierto en Monterrey.

¿Kenia OS lloró por Peso Pluma?

Hasta el momento, Kenia OS no ha explicado públicamente por qué se emocionó durante el concierto, y Peso Pluma tampoco ha hecho declaraciones relacionadas con los rumores que surgieron después del show.

Aun así, redes sociales comenzaron a especular sobre una posible ruptura entre ambos artistas. Algunas cuentas de entretenimiento publicaron clips del concierto acompañados de preguntas sobre el estado de su relación, lo que alimentó la conversación entre fans.

El detalle importante es que esas versiones se basan en interpretaciones del público, no en una confirmación de la cantante, de su equipo o de Peso Pluma. Por eso, varios seguidores salieron en defensa de Kenia y pidieron no convertir un momento emocional en una historia de separación.

Aseguró que Peso Pluma es una gran inspiración profesional. IG

Fans piden no especular sobre la cantante

Entre los comentarios que comenzaron a circular, varios usuarios señalaron que el llanto de Kenia OS podía deberse simplemente a la emoción de presentarse ante un recinto lleno y vivir una etapa profesional intensa.

Uno de los mensajes compartidos por fans decía: “No es cierto, es pura mentira. Hacen especular chismes que se cree eso la gente”. Otro usuario escribió: “Ya empezaron a especular XD. Dejen que la nena exprese sus sentimientos, no se hundan ustedes en cosas que no son”.

También hubo quienes destacaron la trayectoria de la cantante más allá de cualquier relación sentimental: “Nos da igual; Kenia seguirá siendo Kenia OS, la patrona, antes y después de cualquier hombre”.

Kenia destacó la intensidad con la que él vive la música. IG

La relación de Kenia OS y Peso Pluma

Kenia OS y Peso Pluma han sido una de las parejas más comentadas de la música mexicana reciente. Los rumores sobre su romance comenzaron después de varias apariciones públicas y de su colaboración musical en Tommy & Pamela.

En 2025, Kenia habló por primera vez sobre su relación y dijo que estaba “muy feliz” en su vida personal, en medio de la promoción de su documental La OG.

Han circulado versiones sobre distanciamientos por trabajo, pues los dos han mantenido agendas intensas entre giras, grabaciones y proyectos musicales. En marzo de 2026, señalaban que la distancia entre ambos no necesariamente apuntaba a una ruptura, sino a compromisos laborales difíciles de compaginar.

bgpa