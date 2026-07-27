De 'Hoy no me puedo levantar' a 'Mentiras. All Stars': Alex Gou alista estreno con Belinda y Danna

El trabajo que durante meses estuvo preparando el equipo de 20 años después. Hoy no me puedo levantar se materializó este fin de semana cuando Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez, Fernanda Castillo y Jannette Chao, comandados por el productor Alejandro Gou, levantaron el telón para homenajear las dos décadas de la puesta en escena Hoy no me puedo levantar, que catapultó la carrera de los involucrados.

“Estoy feliz, muy feliz porque después de tanto trabajo este sueño es una realidad. Reunir a todos ellos fue un logro muy grande y es gracias a Alan, a Luis, que son mis socios. Logramos un show maravilloso, un show que todo el público está hablando de él, un show con una gran calidad, una gran producción, recordando todos los éxitos de Hoy no me puedo levantar y todo esto mezclado con una gran dirección de Alan Estrada”, contó Alejandro Gou, productor de la obra, minutos antes de que se llevara a cabo la segunda función del fin de semana.

Con un total de 15 fechas programadas —que hasta ahora son las que se han podido cuadrar debido a las apretadas agendas laborales de los involucrados—, 20 años después. Hoy no me puedo levantar es una mezcla de musical con tintes de documental que muestra lo que los actores vivieron hace dos décadas para poder llevar a cabo esta puesta en escena que se convirtió en un referente del teatro hecho en México.

Excelsior

Lo interesante es que, como lo publicó Excélsior el pasado 9 de junio, 20 años después. Hoy no me puedo levantar es una superproducción compuesta por visuales, pedestales, bailarines y, como en su momento lo dijo Alan Estrada: “Gou nos tiene acostumbrados a tirar la casa por la ventana”.

“Tanto la producción de Mentiras. All Stars como Hoy no me puedo levantar son dos producciones de lo más grande que ha habido en México, tanto en tecnología, en efectos especiales, luces robóticas, videoproyección, videomapping, y es como acostumbro siempre a hacer estas producciones”, relató Gou, haciendo al principio referencia a Mentiras. All Stars, que estrenará con Belinda y Danna el 12 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Respecto a cómo ha sido reunir y trabajar con Danna y Belinda (protagonistas de una supuesta rivalidad que data de hace años), con quienes está afinando los últimos detalles de Mentiras. All Stars, el también productor de Billy Elliot comentó que ha sido una gran experiencia.

“Son maravillosas, las dos lindas, profesionales, no piden nada del otro mundo, piden cosas normales. Son divinas las dos y se llevan increíble. Ellas quisieron hacer esto para estar juntas, para romper enigmas; yo creo que para Gou Producciones esto es un gran logro”, apuntó el productor que empezó a trabajar en el teatro mexicano a los 18 años.

Previo a que la foto fija de Excélsior ingresara al Centro Cultural Teatro 1, Gou sostuvo un encuentro con varios medios de comunicación y ahí comentó que hasta ahora no se tienen planes de filmar 20 años después. Hoy no me puedo levantar para después lanzar el proyecto a una plataforma de streaming, y cualquier decisión que se tome al respecto se tiene que consultar con el músico y compositor español Nacho Cano —exintegrante de Mecano—, quien tiene los derechos del musical y quien está actualmente involucrado con su musical Malinche.