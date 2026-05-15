La inesperada confesión de Kenia OS sobre Peso Pluma

La historia de amor entre Kenia Os y Peso Pluma sigue consolidándose tanto en lo personal como en lo profesional. Y ahora fue la propia intérprete sinaloense quien sorprendió al dejar ver cuánto ha influido el intérprete de corridos tumbados en su vida.

¿Qué dijo Kenia Os sobre Peso Pluma?

La cantante habló con sinceridad sobre lo que ha aprendido de él y sobre la solidez que han construido juntos a lo largo de más de un año de relación. La revelación surgió durante su participación en el pódcast Creativo, conducido por Roberto Martínez, donde la intérprete originaria de Mazatlán abrió un poco más la puerta a su vida personal.

La cantante confesó lo mucho que ha aprendido del intérprete. IG pesopluma

Kenia explicó que, más allá del vínculo amoroso, Peso Pluma se ha convertido en una referencia importante para su crecimiento artístico. Lo describió como una persona extremadamente disciplinada, apasionada y entregada a su música. Esa cualidad, dijo, es una de las cosas que más admira de él.

Para la cantante, no es común encontrarse con alguien que viva con tanta intensidad cada canción, cada sesión de estudio y cada presentación en vivo.

Kenia OS revela cómo la ha influenciado Peso Pluma

Uno de los detalles que más llamó la atención de su confesión fue la forma en que habló de la energía con la que su novio trabaja. Kenia destacó que le impresiona la cantidad de compromisos que asume y la manera en que logra cumplirlos todos sin perder el entusiasmo.

La cantante destacó la disciplina y pasión musical de su pareja. IG pesopluma

Según contó, ver a Peso Pluma prepararse, grabar y presentarse noche tras noche le ha servido como una lección de constancia. En sus palabras, admirar ese nivel de entrega la ha impulsado a tomarse aún más en serio sus propios proyectos.

La cantante también relató que le conmueve observar cómo su pareja mantiene viva la emoción por la música, incluso después de haber alcanzado un éxito masivo. Señaló que le sigue brillando la mirada cuando trabaja en una canción nueva o cuando regresa al estudio después de colaborar con otros artistas.

Esa capacidad de seguir sintiendo ilusión, como si todo fuera la primera vez, es algo que ella intenta aplicar en su propia carrera. Para Kenia, esa pasión no solo inspira, sino que contagia.

Aseguró que Peso Pluma es una gran inspiración profesional. IG pesopluma

¿Cómo es la relación de Kenia OS y Peso Pluma?

Aunque el romance entre ambos es uno de los más seguidos del espectáculo, Kenia dejó claro que prefieren cuidar mucho lo que han construido. No se trata de una relación expuesta en exceso, sino de un vínculo que ambos protegen con discreción.

La cantante describió su noviazgo como algo que han cultivado con cariño y respeto, conscientes de que la vida pública puede volver caótico cualquier vínculo sentimental. Por eso, dijo, hay aspectos que prefiere reservarse para sí misma, porque pertenecen a una esfera más íntima y personal.

Kenia destacó la intensidad con la que él vive la música. IG pesopluma

El romance entre Kenia OS y Peso Pluma también ha dado de qué hablar en el terreno musical. Su colaboración en “Tommy y Pamela” confirmó que, además del amor, comparten una química creativa que ha despertado interés entre sus seguidores. Esa conexión profesional parece ser uno de los pilares de su relación, ya que ambos entienden el ritmo, las exigencias y las presiones de la industria.

Con esta confesión, Kenia OS no solo habló de su novio, sino también de cómo una relación puede convertirse en una fuente de aprendizaje cuando existe admiración genuina. En su caso, Peso Pluma no es únicamente su pareja; también es alguien que le ha enseñado a trabajar con más entrega, a valorar cada proyecto y a sostener la emoción por lo que hace.