Quiénes han sido las novias de Peso Pluma: de Nicki Nicole a Kenia Os

Peso Pluma vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que se confirmara el fin de su relación con la cantante e influencer Kenia Os. La noticia llamó la atención de sus seguidores, quienes durante varios días especularon sobre un posible distanciamiento entre ambos artistas.

Con esta ruptura, muchos fanáticos también han recordado las relaciones sentimentales que el intérprete de corridos tumbados ha protagonizado desde que alcanzó fama internacional. Algunas de ellas estuvieron rodeadas de gran atención mediática y generaron miles de comentarios en redes sociales.

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¿Quiénes son las exnovias de Peso Pluma?

Kenia Os

Durante poco más de un año, Peso Pluma y Kenia Os formaron una de las parejas más populares del entretenimiento mexicano. Aunque ambos mantuvieron compartieron algunos momentos románticos de su noviazgo, su relación despertó un gran interés entre sus seguidores.

IG

Los rumores sobre una posible separación comenzaron a surgir cuando usuarios de redes sociales detectaron cambios en la dinámica pública de la pareja. Posteriormente, ambos decidieron poner fin a las especulaciones mediante un comunicado conjunto.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual terminamos con amor, respeto y los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias.”

Hasta ahora, ni Peso Pluma ni Kenia Os han dado a conocer las razones que motivaron la ruptura.

Nicki Nicole

Antes de su romance con Kenia Os, el cantante mantuvo una relación con la artista argentina Nicki Nicole, una de las historias amorosas que más atención recibió por parte de la prensa y los usuarios de redes sociales.

La relación terminó en febrero de 2024 luego de que se difundieran videos en los que Peso Pluma aparecía con una misteriosa mujer en Las Vegas.

Tras la ruptura, Nicki Nicole compartió un mensaje en redes sociales donde habló sobre la importancia del respeto dentro de una relación y mencionó que se enteró de la supuesta infidelidad de su novio en redes sociales.

Hannah Howell

Después de su historia con la cantante argentina, Peso Pluma inició una relación con la modelo Hannah Howell.

Sin embargo, el romance no duró mucho tiempo y concluyó en septiembre de 2024. Lo que más llamó la atención fueron las declaraciones realizadas por la modelo después de la separación.

Howell aseguró públicamente que esa etapa de su vida fue complicada y expresó diversas críticas hacia el intérprete mexicano, situación que generó una nueva ola de comentarios sobre la vida personal del artista.

Diana Esparragoza

Además de las relaciones que sí fueron reconocidas públicamente, el nombre de Diana Esparragoza también estuvo relacionado con Peso Pluma.

La joven fue identificada públicamente como presunta nieta de Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”. A pesar de los rumores que circularon en distintos momentos, ninguna de las partes confirmó que existiera un noviazgo formal.