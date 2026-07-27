Gema Garoa se enteró de la muerte de su papá horas antes de entrar a La Casa de los Famosos 2026

Gema Garoa habló sobre la muerte de su papá durante la primera noche de La Casa de los Famosos México. La actriz reveló que recibió la noticia apenas un día antes de entrar al reality y explicó por qué decidió continuar con su participación a pesar de lo ocurrido.

Frente a los demás habitantes, la actriz contó que su historia familiar ha estado marcada por varias pérdidas. Su madre murió tiempo atrás, mientras que a su padre tuvo la oportunidad de conocerlo apenas dos años antes de que falleciera.

Foto: Instagram Gema Garoa

Gema Garoa se enteró de la muerte de su papá antes de entrar al reality

Durante el brindis de bienvenida, cada participante tuvo la oportunidad de compartir algunas palabras. Cuando llegó su turno, Gema explicó que recientemente había intentado comunicarse con su padre para contarle que formaría parte del programa.

“Hace tiempo murió mi mamá y hace dos años conocí a mi papá”, expresó la actriz para explicar cómo había sido su relación familiar.

Después, la intérprete sorprendió a sus compañeros al contar el momento en el que descubrió que su padre, David García Chavira, había muerto.

“Ayer le hablé para decirle que iba a entrar al programa y me enteré que acababa de fallecer”, relató.

Foto: Instagram gemagaroa

¿Cómo era la relación de Gema Garoa con su papá?

La actriz aclaró que no creció junto a su padre y que entre ellos no existía la convivencia habitual de una familia. Ambos se habían conocido solamente dos años antes de su fallecimiento.

Gema también dejó claro que no quería que su pérdida fuera utilizada como una razón para nominarla y pedir que abandonara la competencia. Con su característico sentido del humor, lanzó una advertencia que provocó risas y aplausos dentro de la casa.

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“No quiero que me salgan con la mam… de que: ‘La nomino para que viva el duelo con su familia’”, comentó.

Ante la reacción de los participantes, Garoa explicó que no cuenta con familiares cercanos y que desea enfrentar este momento acompañada por las personas con las que compartirá el reality.

“No tengo familia. Soy huérfana, entonces quiero vivir mi duelo con ustedes”, concluyó.

¿Quién es Gema Garoa?

El nombre completo de la actriz es Gema García Figueroa. Tiene 35 años, es originaria de Valle Hermoso, Tamaulipas, y se convirtió en una de las habitantes sorpresa de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo presentó oficialmente a Gema durante la gala de estreno del domingo 26 de julio. Horas antes del programa ya habían comenzado a circular en redes sociales mensajes de condolencias por la muerte de su padre.

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La actriz estudió en el CEA y terminó su preparación en 2013. Un año después inició su carrera en la televisión y posteriormente apareció en diferentes producciones.

Entre las telenovelas en las que ha trabajado se encuentran Pasión y poder, Sin rastro de ti, Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Como tú no hay 2, Contigo sí, Eternamente amándonos, y Fugitivas, en busca de la libertad. Uno de sus trabajos más recientes fue Hermanas, un amor compartido.

Antes de entrar al reality, Gema despertó la curiosidad de sus seguidores con una dinámica en Instagram. La actriz colocó como fotografía de perfil la frase “¿Quién ching… es Gema Garoa?” y publicó un video en el que una niña contaba algunos datos de su vida.