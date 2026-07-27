Nikolaj Coster-Waldau reveló el infierno que vivió al grabar la amputación de Jaime Lannister

Han pasado varios años desde el final de Game of Thrones, pero sus protagonistas siguen recordando algunos de los momentos que marcaron el rodaje de la serie. Nikolaj Coster-Waldau, quien dio vida a Jaime Lannister, compartió varias anécdotas sobre escenas que quedaron grabadas en la memoria de los fans.

Durante una entrevista con Rich Eisen, el actor habló sobre la secuencia en la que su personaje pierde la mano, confesó que al principio no pensaba que la serie fuera a convertirse en un fenómeno mundial y reveló cuál fue el episodio que más disfrutó filmar.

Nikolaj Coster-Waldau recordó cómo filmó la escena en la que Jaime Lannister pierde la mano en Game of Thrones. HBO

Una gripe hizo que la escena de Jaime Lannister se viera todavía más real

Uno de los momentos que cambió por completo la historia de Jaime Lannister fue cuando perdió la mano derecha. Sin embargo, detrás de esa escena hubo una situación inesperada que el público nunca llegó a notar.

Nikolaj Coster-Waldau contó que ese día llegó al set con una fuerte gripe. Se sentía agotado y con muy poca energía, algo que terminó jugando a favor de la grabación porque el aspecto de cansancio que mostraba coincidía con el estado físico que debía tener el personaje.

El actor explicó que la escena se grabó en poco tiempo utilizando un cuchillo de utilería que simulaba el corte en la muñeca. Una vez que terminaron de filmar, regresó directamente a descansar para recuperarse.

Aquella secuencia marcó un antes y un después para Jaime Lannister, ya que a partir de ese momento el personaje comenzó un cambio que lo llevó a convertirse en uno de los más complejos de toda la serie.

El actor que interpretó a Jaime Lannister compartió nuevas anécdotas sobre el rodaje de Game of Thrones. HBO

Al principio no creyó que Game of Thrones fuera a triunfar

Hoy Game of Thrones es considerada una de las producciones más exitosas de HBO, pero Nikolaj reconoció que durante el rodaje del episodio piloto tenía muchas dudas sobre su futuro.

Según recordó, pensaba que una historia llena de dragones, castillos, armaduras y elementos fantásticos tendría un público muy limitado. En ese momento nunca imaginó el impacto que alcanzaría la adaptación de las novelas escritas por George R. R. Martin.

Su opinión cambió después del estreno, cuando asistió a la Comic-Con de San Diego. Ahí vio de primera mano el entusiasmo de los asistentes y entendió que la serie estaba conectando con miles de personas.

Con el paso de los años, Game of Thrones rompió récords de audiencia, ganó decenas de premios Emmy y se convirtió en una de las series más influyentes de la televisión.

Nikolaj Coster-Waldau confesó que grabó una de las escenas más importantes de Game of Thrones mientras estaba enfermo. HBO

La batalla que más disfrutó grabar ocurrió en España

Aunque participó en numerosas escenas de acción, Nikolaj tiene claro cuál fue su favorita.

El actor eligió la Batalla de los Botines de Guerra, presentada en la séptima temporada, cuando Daenerys Targaryen ataca al ejército Lannister montando a Drogon.

La secuencia fue filmada en España y reunió a un gran equipo de especialistas, coordinadores de acción y técnicos encargados de los efectos especiales.

Coster-Waldau recordó especialmente las explosiones, el uso de fuego real y el trabajo de los dobles de riesgo. Incluso mencionó que durante ese rodaje se consiguió un récord por la cantidad de especialistas que aparecieron envueltos en llamas al mismo tiempo.

Para el actor, fue una de las experiencias más impresionantes que vivió durante los ocho años que formó parte de Game of Thrones.