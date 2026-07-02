Critican a Frankie Muniz por “celebrar” anuncio de su divorcio bailando; su aún esposa lo defiende

El actor Frankie Muniz se convirtió en tendencia luego de anunciar su divorcio y luego compartir un video en redes sociales en el que aparece junto a su aún esposa, Paige Price y su hijo.

La publicación generó reacciones divididas entre los usuarios, lo que derivó en una ola de comentarios negativos que incluso llevaron a la eliminación del contenido.

Foto: Instagram pogmuniz

¿Qué mostraba el video que desató la polémica?

En el material compartido, Frankie Muniz y Paige Price aparecen bailando dentro de su sala con la canción “Check Yes, Juliet” de la banda We the Kings. La escena, de tono relajado, fue acompañada por un mensaje del actor en el que destacaba la importancia de mantener una relación amistosa:

¿Quién dice que no puedes ser amigo de la madre de tu hijo?".

Sin embargo, parte del público interpretó el contenido como una “celebración” del divorcio, lo que generó críticas en redes sociales y provocó que el actor decidiera borrar la publicación de sus historias.

Foto: Captura de video

Frankie Muniz deleted this video that he posted of him celebrating breaking up his family by divorcing his wife.pic.twitter.com/99c6PidegV — Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 1, 2026

¿Cómo reaccionó Paige Price ante la controversia?

Tras la eliminación del video, Paige Price salió en defensa del actor y expresó su molestia por la reacción negativa del público. A través de comentarios en redes, lamentó que la presión social haya influido en la decisión de retirar un momento que, según ella, reflejaba un ambiente familiar sano y respetuoso.

La esposa del actor, de quien actualmente está separada, señaló que aunque el proceso de divorcio no es sencillo, ambos han procurado mantener una relación madura por el bienestar de su hijo.

Foto: Instagram pogmuniz

¿Qué dijo Frankie Muniz sobre las críticas?

El actor también respondió a los señalamientos, especialmente a los comentarios de un analista político que cuestionó el contenido del video. Muniz aclaró que en ningún momento la intención fue celebrar la ruptura, sino mostrar que ambos han decidido llevar el proceso de manera respetuosa y como adultos responsables.

El actor, enfatizó que el divorcio ha sido un proceso emocionalmente complejo, pero que su prioridad es mantener una convivencia sana con su expareja en su rol de padres.

¿Cómo anunciaron su separación?

Frankie Muniz confirmó públicamente su separación a través de redes sociales el día de ayer. En su mensaje explicó que, con el paso del tiempo, ambos habían cambiado y madurado, lo que los llevó a concluir que lo mejor era continuar como amigos y enfocados en la crianza compartida de su hijo de cinco años, Mauz Mosley Muniz.

La pareja estuvo junta aproximadamente 10 años, antes de tomar esta decisión.