Shakira anuncia millonaria ayuda para reconstruir escuelas tras terremoto en Colombia

La cantante colombiana Shakira viajó este lunes a Quibdó, Chocó, para conocer de cerca los daños provocados por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Durante su visita, la artista anunció una serie de acciones para contribuir a la recuperación de espacios educativos afectados por el desastre natural.

Foto: AFP

La cantante estuvo acompañada por el filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, con quien recorrió algunas de las zonas afectadas y visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, donde fue recibida por estudiantes y autoridades locales.

Uno de los principales anuncios de la cantante fue la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó, institución que sufrió daños a consecuencia del terremoto.

Además, Shakira y Howard Buffett unirán esfuerzos para impulsar la construcción de 10 nuevos colegios en el departamento, una de las regiones con mayores necesidades económicas de Colombia.

La iniciativa busca que los estudiantes puedan recuperar espacios adecuados para continuar con sus actividades académicas después de los daños ocasionados por el sismo.

¿Cuánto dinero se destinará a la reconstrucción?

Como parte de esta iniciativa, Shakira consiguió una aportación de un millón de dólares para apoyar la recuperación de escuelas afectadas.

La cantidad será reunida mediante dos donaciones: Global Citizen aportará 500 mil dólares, mientras que la promotora de conciertos Live Nation contribuirá con otros 500 mil dólares.

Estos recursos serán destinados a la reconstrucción y recuperación de planteles educativos que resultaron dañados por el terremoto.

Foto: AFP

El compromiso de la cantante con la educación no es nuevo. A través de su fundación Pies Descalzos, Shakira ha impulsado durante años proyectos educativos en Colombia, especialmente en comunidades que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Precisamente, durante su visita a Quibdó, la artista acudió a una escuela financiada por su organización, donde pudo conocer de primera mano las necesidades de la comunidad educativa tras el sismo.

¿Qué papel tendrá Howard Buffett en la recuperación?

El filántropo estadounidense Howard Graham Buffett también se sumará a los esfuerzos de reconstrucción en Chocó.

De acuerdo con los reportes sobre la visita, Buffett respaldará la construcción de 10 colegios nuevos en el departamento, con el objetivo de contribuir a que niños y jóvenes afectados por el terremoto puedan contar nuevamente con espacios para estudiar.

Foto: AFP AFP

El departamento del Chocó enfrenta históricamente importantes desafíos económicos y sociales, por lo que los daños provocados por el terremoto representan un reto adicional para sus comunidades.

Foto: AFP AFP

Con sus proyectos de reconstrucción, Shakira y Buffett buscan apoyar particularmente al sector educativo, considerado fundamental para que los estudiantes puedan retomar sus actividades y mantener sus oportunidades de formación.

La visita de la cantante también permitió visibilizar las necesidades de las comunidades afectadas y sumar esfuerzos privados a las labores de recuperación tras el terremoto del pasado 10 de agosto.