Frankie Muniz y su familia se roban la atención en el estreno de 'Malcolm el de en medio'

El estreno de la icónica serie ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta' (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair), se realizó el día de hoy, generando gran expectativa entre los fans que crecieron con la historia de esta peculiar familia.

El elenco original posó durante el estreno de la nueva producción, la cual, tras años fuera de la pantalla, ha provocado furor entre los seguidores. El elenco principal estuvo conformado por Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis).

Foto: AFP

Frankie Muniz, asistió acompañado de su familia: su esposa, Paige Price, con quien está casado desde 2020, y su hijo Mauz Mosley Muniz, nacido en marzo de 2021.

La serie, que sigue a seis (eventualmente siete) integrantes de una familia, estrenó su primer episodio el 9 de enero de 2000 en la cadena Fox Broadcasting Company en Estados Unidos. Aunque ha pasado el tiempo, la química entre los actores se mantiene intacta.

Frankie Muniz and his family at the premiere of ‘Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair.’ pic.twitter.com/VL1N2f2xFR — Pop Base (@PopBase) April 7, 2026

Cambios en el reparto de 'Malcolm el de en medio'

En esta nueva etapa, la producción presenta cambios importantes en el elenco, así como la incorporación de nuevos personajes. Entre los nuevos integrantes destaca Caleb Ellsworth-Clark, quien interpreta a Dewey en su versión adulta, en sustitución de Erik Per Sullivan, quien se retiró de la actuación.

También se suma Keeley Karsten en el papel de Leah, la hija adolescente de Malcolm. Por su parte, Kiana Madeira interpreta a Tristan, la novia de Malcolm.

En cuanto a los hermanos, Anthony Timpano da vida a Jamie, mientras que Vaughan Murrae se integra al elenco con un nuevo personaje llamado Kelly.

Foto: AFP

El proyecto busca conectar tanto con la audiencia que siguió la serie en su momento como con nuevas generaciones, manteniendo su estilo irreverente y situaciones cotidianas llevadas al extremo, a través de las ocurrencias y personalidades de cada personaje, cuyas diferencias continúan impulsando la trama.

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