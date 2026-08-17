SimiFest 2026 presentará el debut de Snoop Dogg y ¡del Dr. Simi! en CDMX

El doctor bonachón ya no sólo anima las farmacias, ahora también, desde hace tres años, está de lleno en el negocio de la música buscando superarse año con año para penetrar cada vez más con su festival Simifest, que apoya SimiPlaneta, la fundación ambientalista de la marca.

Para lograr el impacto que buscan, entre los headliners que han protagonizado sus anteriores ediciones han destacado nombres como Empire of the Sun o Jungle, y esta vez decidieron también incursionar en el rap de la vieja escuela estadunidense trayendo como su principal atractivo a Snoop Dogg, uno de los precursores del movimiento hip hop.

Hace 11 años fue la primera vez que se presentó Snoop Dogg en México, pero él no será el único atractivo, aseguró el presidente ejecutivo de Farmacias Similares, Víctor González, en conferencia de prensa: habrá otros cinco artistas principales que se darán a conocer a lo largo de las próximas dos semanas.

Son una bomba de vida

Aunque queda claro que el interés por hacer un festival tiene que ver con entrar al negocio de la música, González aseguró que su principal motivación sigue siendo el tema ambiental, por lo que dentro del festival seguirán las iniciativas de reforestación como las “bombas de vida”, que son semillas que el público podrá colocar en una bolita de tierra que luego se siembra al interior del país. Sin embargo, González reconoce que esto no es suficiente para lidiar con el impacto que significa un festival musical, que produce poco más de 400 toneladas de residuos cuando recibe a 30 mil personas (este año esperan 25 mil).

Trabajamos con el Estado de México; generalmente tenemos una sección donde reforestamos, llevamos años reforestando en el Estado de México en la Sierra de Guadalupe, pero tenemos que trabajar con el gobierno porque ellos son los que nos indican dónde tenemos que hacer la reforestación y, junto con el Estado de México, hacemos la reforestación en diferentes zonas alrededor de la Ciudad de México. También ya estamos trabajando en Guerrero con las ‘bombas de vida’, igualmente con los gobiernos”, explicó González a Excélsior.

Por esta razón es que las iniciativas se extienden: no solo serán las “bombas de vida”, sino muchos stands informativos donde se pretende involucrar al público que asista al festival en el tema ambiental.

“No solamente es nuestra única guía de acción, constantemente la Fundación SimiPlaneta está restaurando, protegiendo y, sobre todo, generando educación ambiental. De hecho, tenemos la parte de SimiPlaneta aquí (en el festival), porque es muy importante que la gente entre con esa conciencia: primero, que haga las ‘bombas de vida’ porque eso nos conecta con la naturaleza, y explicarles por qué es importante y cómo nos puede llegar a afectar si no hacemos algo al respecto. No solo es reforestar, sino involucrar a la gente”, dijo el ejecutivo de Farmacias Similares.

Victor Gonzalez Herrera, director de Farmacias Similares. Pavel Jurado Canseco

El festival se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la ya tradicional Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con dos escenarios principales y horarios de 1:00 p. m. a 1:00 a. m. Esperan para esta edición convocar a 25 mil personas, la mayor cifra desde su primera edición en 2023.

También Debutará el Dr. Simi

Otra de las novedades es que el propio personaje emblemático de la marca, el Dr. Simi, se presentará como artista en el festival, por lo que adelantan que los productores y el equipo creativo ya trabajan con músicos para la puesta en escena del bigotón.

Ya estamos trabajando con productores mexicanos para hacer la propuesta del Dr. Simi; les aseguro que no va a ser inteligencia artificial”, dijo Víctor, quien no pudo dar más detalles.

Pavel Jurado Canseco

La venta general comienza desde mañana 18 de agosto.