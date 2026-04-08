¿Frankie Muniz sufre amnesia? La verdad sobre la ‘pérdida de memoria’ de Malcolm

Hace tiempo corrió el rumor de la salud de Frankie Muniz, que señalaba que el actor de la aclamada serie de Malcolm el de en medio había perdido la memoria, puesto que sufría amnesia.

A días del regreso a la pantalla, revivió la polémica sobre el estado de salud del actor, sin embargo, esta vez no se quedó callado y aclaró todo lo que se rumora sobre sus supuestos problemas de memoria.

¿Frankie Muniz ‘Malcolm’ sufre amnesia?

Frankie Muniz, 'Malcolm'. MediaPunch Inc

El interprete de ‘Malcolm’ de 40 años, explicó que muchas de las versiones fueron exageradas.

Esa historia se sacó de contexto. No tengo problemas de memoria, tengo mala memoria”, afirmó entre risas en el podcast ‘Inside of you’, conducido por Michael Rosenbaum.

De acuerdo con el protagonista de Malcolm el de en medio, a lo largo de los años se difundieron ‘historias descabelladas’ sobre su salud, que en realidad no reflejan su realidad.

En esta línea, aclaró que su memoria funciona correctamente y en especial a la hora de trabajar en largas jornadas de grabación.

Puedo aprenderme los diálogos y tengo buena memoria", aseguró, aunque reconoció que no retiene muchos recuerdos a largo plazo, algo que atribuye a la vida de cualquier actor que empieza su carrera a temprana edad.

Agregó que toda su vida estuvo actuando e interpretando emociones que no eran suyas, es decir, que, al momento del corte de cualquier escena, él seguía adelante y no volvía a pensar en eso. De hecho, reflexionó que esa costumbre de ‘pasar página’ rápido podría haber afectado su capacidad para recordar ciertos momentos, incluso de su vida personal.

¿Olvidó escenas de Malcolm el de en medio?

Sobre las escenas de Malcolm que algunos dijeron que ‘borró de su memoria’, señaló que dicha situación es cómo si a alguien le preguntaran sobre qué hizo en una semana puntual en la Secundaria. ‘Nadie lo recuerda’.

Lo anterior, dijo, es lo que pasó con Malcolm, pero ello no quiere decir que olvidó momentos importantes. En tanto, durante los reencuentros con el elenco, ni siquiera sus compañeros de la serie recordaban algunos episodios.

Ni Brian Cranston ni Jane Kaczmarek se acordaban de ciertas escenas que nos mostraron", contó.

Con ello, desmintió aquel rumor que señalaba que ‘la estrella infantil se había convertido en un piloto de coches con amnesia’.

Si bien, algo hubo de cierto en ello, pues tras el éxito de Malcolm, el actor se alejó parcialmente de la actuación y exploró otros caminos, uno de ellos, como piloto profesional de NASCAR, donde compitió en carreras de alto rendimiento.

No es que tenga amnesia. He sufrido nueve conmociones cerebrales", aclaró. Estas conmociones cerebrales, según explicó, se las realizó siempre en prácticas deportivas como fútbol americano, básquetbol y automovilismo, tres disciplinas que practicó desde muy joven.

¿Cuándo y dónde ver el reboot de la serie?

Malcolm el de en medio. ANGELA WEISS

El reboot/secuela de Malcolm el de en medio, titulado "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", se estrena el 10 de abril de 2026 exclusivamente en Disney+.

La miniserie consta de cuatro episodios que muestran la vida de la familia 20 años después, con la mayoría del elenco original.

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