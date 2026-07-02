Frankie Muniz compartió una noticia personal con sus seguidores. El actor, conocido por protagonizar Malcolm el de en medio, confirmó que él y Paige Price decidieron terminar su matrimonio después de mantener su separación en privado durante un tiempo.

La noticia fue dada a conocer por el propio Muniz mediante un comunicado publicado en Instagram.

Ahí explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y que, aunque su relación como pareja llegó a su fin, ambos seguirán compartiendo la crianza de su hijo y los proyectos que construyeron juntos.

El actor también aprovechó el mensaje para agradecer el apoyo que recibió de Paige durante todos estos años y pidió respeto para la privacidad de su familia.

Frankie Muniz, el querido Malcolm el de en medio, anuncia su divorcio tras 10 años juntos IG frankiemuniz4

¿Por qué se divorció Frankie Muniz?

En su publicación, Frankie Muniz contó que la separación no fue una decisión repentina.

Según explicó, durante el tiempo que estuvieron distanciados entendieron que su relación había cambiado y que hoy encuentran una conexión más fuerte desde otro lugar.

El actor aseguró que, después de diez años juntos, descubrieron que funcionan mejor como amigos y como padres que como pareja.

"Esa relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como padres", escribió al explicar cómo llegaron a esa conclusión.

También dejó claro que el bienestar de su hijo seguirá siendo la prioridad para ambos y que esa responsabilidad continuará uniéndolos.

Frankie Muniz, el querido Malcolm el de en medio, anuncia su divorcio tras 10 años juntos IG frankiemuniz4

El actor agradeció el apoyo de Paige Price

Además de hablar sobre la separación, Frankie Muniz dedicó una parte importante del mensaje a reconocer el papel que Paige Price tuvo durante su matrimonio.

El actor explicó que ella fue una persona fundamental en distintos momentos de su vida y aseguró sentirse agradecido por el respaldo que siempre recibió.

Incluso reveló que Paige decidió dejar en pausa algunos de sus propios proyectos para apoyarlo mientras él desarrollaba su carrera como actor y piloto de automovilismo.

"Siempre fue mi mayor apoyo", escribió.

Muniz también señaló que el cariño y el respeto que construyeron durante estos años seguirán presentes, a pesar de que ahora cada uno continuará un camino diferente.

Frankie Muniz, el querido Malcolm el de en medio, anuncia su divorcio tras 10 años juntos IG frankiemuniz4

Seguirán criando juntos a su hijo y trabajando en Muniz Racing

Aunque la relación terminó, Frankie Muniz dejó claro que ambos continuarán compartiendo una parte importante de sus vidas.

Además de criar juntos a su hijo, seguirán al frente de Muniz Racing, la empresa familiar que desarrollaron durante su matrimonio.

El actor explicó que la decisión de divorciarse no cambia el compromiso que tienen como padres ni los proyectos que aún comparten.

Por el contrario, aseguró que seguirán trabajando con la misma comunicación y el mismo respeto que los ha acompañado hasta ahora.

Para Muniz, esta nueva etapa representa el cierre de un capítulo como pareja, pero no el final del vínculo que construyeron durante una década.

Frankie Muniz, el querido Malcolm el de en medio, anuncia su divorcio tras 10 años juntos IG frankiemuniz4

Pidieron respeto para su familia

Al finalizar su mensaje, Frankie Muniz explicó que ni él ni Paige Price ofrecerán más declaraciones sobre la separación.

Ambos coincidieron en que prefieren vivir este proceso lejos de la atención pública y pidieron comprensión a sus seguidores y a los medios de comunicación.

El actor agradeció las muestras de cariño que ha recibido y reiteró que su principal interés es proteger la tranquilidad de su familia mientras atraviesan esta nueva etapa.

Frankie Muniz y Paige Price comenzaron su relación en 2015 y contrajeron matrimonio en 2020. Un año después nació su primer hijo, quien, según explicó el actor, seguirá siendo el centro de sus vidas.