Muere Germán Medina, joven cantante de regional mexicano, tras accidente 

El mundo del regional mexicano está de luto por la muerte de Germán Medina, cantante y músico norteño originario de Nayarit, quien perdió la vida este lunes 17 de agosto tras un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Tepic-Matanchén.

De acuerdo con los primeros informes, el percance se registró a la altura del kilómetro 18, cerca del crucero de Mecatán, en el municipio de San Blas. Entre las personas que fallecieron se encontraba el joven músico, cuya carrera comenzaba a ganar reconocimiento.

Además de su actividad artística, Germán Medina era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN), donde cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos.

Foto: Instagram germanmedinamx

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Germán Medina?

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en uno de los tramos de la autopista Tepic-Matanchén. Hasta el momento, los primeros reportes han señalado que el cantante viajaba acompañado de otra persona, quien también perdió la vida en el percance.

De acuerdo con la información disponible, su acompañante también era estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit, aunque las autoridades serán las encargadas de determinar oficialmente las circunstancias del accidente.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores?

La noticia rápidamente se difundió a través de redes sociales, donde amigos, familiares, seguidores y otros músicos comenzaron a compartir fotografías y mensajes para despedir al joven artista.

En las publicaciones, varias personas destacaron el talento de Germán y el futuro que tenía por delante dentro de la música, por lo que su muerte generó sorpresa y tristeza entre quienes conocían su trabajo.

Uno de los mensajes que llamó la atención fue el del cantante Régulo Caro, quien recordó un reciente encuentro con Medina y lamentó profundamente su fallecimiento.

No puedo creerlo me había dado tanto gusto saludarte ahora que fui a Tepic. DEP mi niño”, escribió el artista en una de las publicaciones de Germán.

El mensaje también dejó ver que el joven músico comenzaba a llamar la atención de artistas reconocidos dentro del género.

Foto: Instagram germanmedinamx

El futuro tenía Germán Medina dentro del regional

Aunque su trayectoria apenas comenzaba a consolidarse, Germán Medina mostraba un creciente interés por abrirse camino dentro del regional mexicano y particularmente en la música norteña.

Su presencia en redes sociales le había permitido reunir una comunidad de seguidores que seguía sus interpretaciones y proyectos musicales. Por ello, su fallecimiento representa una pérdida para quienes acompañaban el inicio de su carrera.

La noticia también ha generado muestras de cariño por parte de personas cercanas y figuras del género, quienes han recordado al joven cantante por su talento y entusiasmo por la música.

Foto: Instagram germanmedinamx

¿Quién acompañaba a Germán Medina?

El joven no viajaba solo al momento del accidente. Otra persona que iba con él también murió en el percance ocurrido sobre la autopista Tepic-Matanchén.

De manera preliminar se ha señalado que se trataba de otro estudiante de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Las autoridades correspondientes deberán proporcionar mayor información para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Mientras tanto, familiares, amigos y seguidores de Germán Medina continúan expresando sus condolencias y recordando al joven músico que perdió la vida cuando su carrera dentro del regional mexicano comenzaba a tomar fuerza.