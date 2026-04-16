¿Por qué Stevie es 'gay'? Elenco de Malcolm responde a incómoda pregunta con el Escorpión

Durante una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, el elenco de ‘Malcolm el de en medio’ respondió a una incómoda pregunta sobre la orientación sexual del personaje de ‘Stevie’.

Tras casi media hora de charla con Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis), el Escorpión lanzó la pregunta de forma directa, la cual se centró en lo que muchos fans ya venían discutiendo: por qué en el nuevo especial el personaje de Stevie aparece con esposo, cuando en la serie original parecía heterosexual.

Incluso lo planteó en tono crítico, mencionando el tema de lo “woke”, lo que hizo que el ambiente se viera incómodo en ese momento.

Elenco de Malcolm responde a orientación sexual de Stevie

Elenco de Malcolm con el Escorpión Dorado. Especial

La respuesta más clara vino de ‘Francis’, quien básicamente desactivó la polémica con una idea muy simple, cuestionando si nunca ha habido personas a las que les gustan mujeres y luego hombres. Es decir, dejó entrever que la sexualidad no es rígida ni necesariamente igual toda la vida.

Además, comentó que la serie siempre ha reflejado su época y la visión de sus creadores y aseguraron que que no hubo una “intención especial” detrás, más allá de contar una historia actual.

No había leído mucho sobre eso. Creo que la serie es un reflejo de los tiempos que se viven ahora, y de nuevo, es desde el punto de vista del escritor y cómo es su vida. Cuando lo leímos y grabamos no hubo mucha conversación al respecto.', comentó Masterson en entrevista con El Escorpión Dorado.

En tanto, ‘Reese’ añadió que el objetivo sigue siendo hacer comedia familiar, no generar controversia.

Sin embargo, cuando el Escorpión insistió en que Stevie antes era heterosexual, la respuesta del elenco tuvo un tono medio sarcástico, como diciendo: la vida real no es tan lineal como “era una cosa y ahora otra”.

De hecho, durante este tema que se tocó en la entrevista, hubo miradas incómodas entre los actores de la serie de ‘Malcolm’ y la conversación se sintió tensa para parte del público.

En conclusión, no hubo una respuesta ‘oficial’ o explicación narrativa de Stevie. Más bien, el elenco evitó entrar en polémica y lo dejó en algo muy simple: la sexualidad puede cambiar o ser más amplia de lo que la gente piensa, y no debería ser un problema dentro de la historia.

¿Qué dicen los fans?

Elenco de Malcolm con el Escorpión Dorado. Especial

La reacción de los fans ante la nueva orientación de Stevie en Malcolm el de en medio ha sido muy dividida. Por un lado, hay quienes consideran que no existe realmente una contradicción con la serie original, ya que nunca se definió claramente su orientación. Para este grupo, el hecho de que ahora tenga esposo simplemente refleja una evolución natural del personaje con el paso del tiempo, algo que también ocurre en la vida real.

Sin embargo, otro sector del fandom no lo recibió bien. Algunos fans opinan que el cambio se siente forzado o innecesario, argumentando que en la serie original Stevie parecía tener interés en mujeres. Tras la entrevista con El Escorpión Dorado, estas críticas se intensificaron, ya que la forma en que se planteó la pregunta hizo que varios interpretaran el tema como una imposición más que como una evolución del personaje.

También existe una postura intermedia bastante común entre los seguidores. Muchas personas sugieren que Stevie podría ser bisexual, lo que permitiría conectar lo que se vio en la serie original con su nueva etapa en el especial. Esta visión busca mantener la coherencia del personaje sin rechazar los cambios, conciliando la nostalgia con una narrativa más actual.

Otras polémicas de la nueva temporada

Además de Stevie, hay otros personajes de Malcolm el de en medio que han generado incluso más conversación entre los fans tras este nuevo especial o reencuentro, sobre todo porque tocan temas de evolución personal y cambios drásticos respecto a lo que se veía en la serie original:

Malcolm, interpretado por Frankie Muniz. La polémica gira en torno a cómo se muestra su vida adulta, ya que algunos fans esperaban verlo como un genio exitoso y estable, pero las versiones recientes lo presentan con una vida más complicada o menos idealizada. Esto ha generado debate porque rompe con la expectativa de que “el protagonista brillante siempre triunfa”, algo que muchos daban por hecho.



Hal, el personaje de Bryan Cranston. Algunos fans han reaccionado a cambios en su personalidad o en su dinámica familiar, señalando que ya no es exactamente el padre caótico pero entrañable que recordaban. Aunque no es un cambio tan radical como el de Stevie, sí ha causado ruido porque Hal era uno de los personajes más queridos y definidos de la serie.

Reese, interpretado por Justin Berfield. Su evolución a la adultez ha generado opiniones encontradas, ya que algunos consideran que su desarrollo no cumple con lo que prometía su personalidad en la serie original. En particular, se discute si su vida adulta refleja crecimiento real o si se quedó estancado en su versión más inmadura.

Dewey (Erik Per Sullivan) ha causado polémica más por su ausencia o bajo perfil que por cambios en la historia. Muchos fans esperaban verlo plenamente integrado en este regreso, y el hecho de que no tenga el mismo protagonismo ha generado frustración y muchas preguntas.

Entrevista con el Escorpión Dorado

La pregunta sobre Stevie en la entrevista con el Escorpión Dorado se puede ver en el minuto 25 del video que ya está disponible en YouTube.

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