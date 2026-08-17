Exnovia del rapero Dharius lo acusa de agresión física; asegura que teme por su vida

La influencer y modelo Dariana Michelle González Maldonado utilizó sus redes sociales para “alzar la voz y buscar justicia”, luego de que, tras mantener una relación de cuatro meses con el rapero Alan “N”, mejor conocido como Dharius, lo acusara de haber sido víctima de violencia física.

He decidido finalizar con la relación definitivamente. Ahora estoy en un proceso legal, por lo que no puedo hablar mucho al respecto, ya que, debido al respeto a la información y a cada detalle que se está llevando en la investigación, puedo decirles que he tomado la decisión de denunciar por hechos consecutivos, en los cuales pensé que mi vida estaba en riesgo y tengo mucho temor de estar aquí”, explicó.

Michelle publicó un video en redes sociales en el que apareció con un collarín y señaló que decidió compartir su experiencia con la intención de que otras mujeres que atraviesan situaciones similares también alcen la voz y busquen justicia.

Foto: Captura de video

Cuando uno está enamorada, piensas que conoces lo suficiente a tu pareja y piensas que el amor te ciega. Normalizamos tantas cosas”, expresó.

La joven también explicó que no es normal que una pareja humille, impida convivir con familiares o limite el contacto con amigos, pues aseguró que este tipo de acciones no representan una relación sana ni son una muestra de amor.

La influencer, señaló que decidió continuar con el proceso legal porque confía en las autoridades y en las pruebas que ya presentó ante las instancias correspondientes.

Foto: Instagram dharius_bodharius

Señaló que nunca es tarde para alzar la voz y reconoció que no sabe de dónde obtuvo la valentía para denunciar. También explicó que sintió temor debido a la fama de él y por miedo a que pudiera ocurrirle algo o a que las autoridades no le creyeran.

Asimismo, aclaró que no busca venganza, sino justicia y ser escuchada, con el objetivo de que se respeten sus derechos y las autoridades de Monterrey le brinden el apoyo necesario durante este proceso.

Foto: Instagram dhariana_gonz

En una entrevista a un medio de comunicación expresó:

Yo tengo miedo que, por la persona que él es, por a veces te dejas engañar como mujer y te intimida el poder, la fama que la persona pueda llegar a tener y pueda llegar a hacerme algo a mí, a mi familia, la persona señalada pueda volver a intentar algo con mi vida. Ahora quiero que las autoridades puedan proceder legalmente y con todo el respeto y las leyes de la mejor manera con mi caso.

Dariana señaló que fue agredida físicamente por el rapero, pero dice temer por su vida por represalias tras haber levantado la denuncia, por lo que pide a las autoridades mayor seguridad al respecto.

Hasta el momento, Dharius no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones realizadas por Dariana Michelle González Maldonado, por lo que no se conoce su postura respecto a los señalamientos.