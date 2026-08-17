¡Sam Smith nació para ser libre! Así de emotivo fue su primer show en el Auditorio Nacional
El cantante reunió a 10 mil fans en su primera de cuatro noches en el Auditorio Nacional y hasta recordó la primera vez que cantó en CDMX
Sam Smith es del tamaño de artista que no necesita una súper producción, coreografías espectaculares o una fastuosa escenografía para encantar a la gente. En cambio, cuenta con lo más importante: una gran voz, exquisitas y precisas letras que enamoran y desgarran, y un gran carisma que es capaz de llenar cualquier escenario.
Sam se reencontró con su público mexicano, al que describió como el mejor del mundo, y al que le dio el privilegio de estrenar canciones de su nuevo disco. Y la noche fue de menos a más, como en todo lo que hace Sam, aunque la palabra "menos" difícilmente pueda ir ligada a su nombre.
Cuatro minutos después de las 9 de la noche, las luces del Auditorio Nacional —para el que se quitaron las primeras filas del inmueble y la gente permaneció de pie— se apagaron para recibir a Sam vestido de negro, luciendo una especie de falda-pantalón y botas de tacón.
Con serenidad y paz transcurrieron las primeras canciones: "Love Is a Stillness", "Everlasting Love" e "I’m Not the Only One".
Hola, Mexico City”, dijo en español. “Hola a todos. ¿Cómo están esta noche? Muchas gracias por estar aquí en el To Be Free Tour. Es muy bello volver a verlos. La siguiente canción la saqué hace unos meses y aquí está: 'My Guy'”, dijo la estrella británica.
Para la segunda parte del espectáculo, lució una larga gabardina y un sombrero que apenas dejaban ver su rostro, en tanto una luz roja iluminaba el escenario, que se llenaba de humo. Y así venían, una a una, las estrofas de "Constant Companion": “When the good old darkness comes / I will keep you safe within my heart… / 'Cause you, you are my constant companion / You know it's true…”, mientras Sam movía cadenciosamente la cadera.
Aquí, de nuevo, hizo una pausa. Preguntó cómo se la estaban pasando y advirtió que la siguiente canción sería "Hazel Eyes", tema homónimo de su nuevo disco, que saldrá este viernes. También dijo que le daba mucho placer y felicidad estrenarlo en la CDMX, donde dará espectáculos los días 18, 20 y 21 de agosto en el mismo recinto.
La figura inglesa también recordó cómo fue que cantó en la CDMX hace ya algunos años y la manera en la que lloró al recibir tanto amor del público: “Porque créanme, son la mejor audiencia de todo el mundo”. Y el público se le entregó en alaridos y aplausos; y la verdad, tiene razón.
Y siguieron los pasos sensuales y libres, en los que Sam se ve y se siente libre con canciones como "Moondance", "My Oasis" y "Dancing With a Stranger". El ritmo de la noche cambió, como lo dicta la música. Para este momento, el respetable gritaba a más no poder como si el show ya hubiera terminado, pero apenas había pasado la mitad y la noche aún prometía.
Así llegaron "How Do You Sleep?" y "Gimme", en la cual Sam movía cada vez más las caderas y llegaba hasta el piso, como si se hubiera contagiado de esa latinidad que le da México. Continuó con "Oh Mother" y ya no quedaba nada de la tranquilidad del inicio, sino más luces y un ritmo mucho más bailable.
Y así siguió la noche de este To Be Free Tour que inició en Nueva York, continuó en San Francisco, pasó por Guadalajara y que posteriormente llevará al Reino Unido. Para cerrar la noche —en la que estuvo acompañado por tres coristas, un pianista y varios músicos—, Sam Smith dejó parte de lo mejor de su repertorio: "Unholy", "Hold On" y "Stay With Me".