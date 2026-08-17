¡Sam Smith nació para ser libre! Así de emotivo fue su primer show en el Auditorio Nacional

Sam Smith es del tamaño de artista que no necesita una súper producción, coreografías espectaculares o una fastuosa escenografía para encantar a la gente. En cambio, cuenta con lo más importante: una gran voz, exquisitas y precisas letras que enamoran y desgarran, y un gran carisma que es capaz de llenar cualquier escenario.

Sam se reencontró con su público mexicano, al que describió como el mejor del mundo, y al que le dio el privilegio de estrenar canciones de su nuevo disco. Y la noche fue de menos a más, como en todo lo que hace Sam, aunque la palabra "menos" difícilmente pueda ir ligada a su nombre.

Cuatro minutos después de las 9 de la noche, las luces del Auditorio Nacional —para el que se quitaron las primeras filas del inmueble y la gente permaneció de pie— se apagaron para recibir a Sam vestido de negro, luciendo una especie de falda-pantalón y botas de tacón.

Con serenidad y paz transcurrieron las primeras canciones: "Love Is a Stillness", "Everlasting Love" e "I’m Not the Only One".

Hola, Mexico City”, dijo en español. “Hola a todos. ¿Cómo están esta noche? Muchas gracias por estar aquí en el To Be Free Tour. Es muy bello volver a verlos. La siguiente canción la saqué hace unos meses y aquí está: 'My Guy'”, dijo la estrella británica.

Para la segunda parte del espectáculo, lució una larga gabardina y un sombrero que apenas dejaban ver su rostro, en tanto una luz roja iluminaba el escenario, que se llenaba de humo. Y así venían, una a una, las estrofas de "Constant Companion": “When the good old darkness comes / I will keep you safe within my heart… / 'Cause you, you are my constant companion / You know it's true…”, mientras Sam movía cadenciosamente la cadera.

El cantante se presentó esta noche en la primera de sus cuatro fechas en el Auditorio Nacional. Rodolfo Monroy

Aquí, de nuevo, hizo una pausa. Preguntó cómo se la estaban pasando y advirtió que la siguiente canción sería "Hazel Eyes", tema homónimo de su nuevo disco, que saldrá este viernes. También dijo que le daba mucho placer y felicidad estrenarlo en la CDMX, donde dará espectáculos los días 18, 20 y 21 de agosto en el mismo recinto.

La figura inglesa también recordó cómo fue que cantó en la CDMX hace ya algunos años y la manera en la que lloró al recibir tanto amor del público: “Porque créanme, son la mejor audiencia de todo el mundo”. Y el público se le entregó en alaridos y aplausos; y la verdad, tiene razón.

Y siguieron los pasos sensuales y libres, en los que Sam se ve y se siente libre con canciones como "Moondance", "My Oasis" y "Dancing With a Stranger". El ritmo de la noche cambió, como lo dicta la música. Para este momento, el respetable gritaba a más no poder como si el show ya hubiera terminado, pero apenas había pasado la mitad y la noche aún prometía.

El cantante reunió a 10 mil personas durante más de 90 minutos de show. Rodolfo Monroy

Así llegaron "How Do You Sleep?" y "Gimme", en la cual Sam movía cada vez más las caderas y llegaba hasta el piso, como si se hubiera contagiado de esa latinidad que le da México. Continuó con "Oh Mother" y ya no quedaba nada de la tranquilidad del inicio, sino más luces y un ritmo mucho más bailable.

Y así siguió la noche de este To Be Free Tour que inició en Nueva York, continuó en San Francisco, pasó por Guadalajara y que posteriormente llevará al Reino Unido. Para cerrar la noche —en la que estuvo acompañado por tres coristas, un pianista y varios músicos—, Sam Smith dejó parte de lo mejor de su repertorio: "Unholy", "Hold On" y "Stay With Me".