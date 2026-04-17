Frankie Muniz también sale en defensa de 'Checo' Pérez en su etapa con Red Bull

Frankie Muniz, actor y piloto profesional, defendió a Sergio 'Checo' Pérez al asegurar que hizo un trabajo muy destacado con Red Bull Racing en la Fórmula 1.

El estadunidense, quien actualmente compite en la serie de Camionetas de NASCAR en la Unión Americana, cruzó caminos con el tapatío cuando éste era embajador de Ford antes de que se la marca se convirtiera en motorista de Red Bull en el Gran Circo.

Pérez fue clave en la obtención del único 1-2 de la historia de Red Bull en el Mundial de Pilotos, en 2023, junto con los títulos de constructores de 2022 y 2023, con Max Verstappen siendo logrando sus cuatro campeonatos en esta década.

Durante la gira de medios que Muniz ha hecho para promocionar el regreso de la serie Malcolm el de en Medio, Muniz recordó un intercambio de palabras que tuvo con Pérez en el evento de lanzamiento de la temporada deportiva de Ford, a inicios de 2024, a quien calificó de "un tipo realmente genial".

En este sentido, Muniz calificó de destacable el trabajo del ahora integrante de Cadillac durante su etapa previa.

He estado muy ocupado obviamente con el estreno de la serie y haciendo mucha prensa, y además estoy corriendo a tiempo completo en NASCAR, pero sé que definitivamente él es amado aquí, lo conocí hace unos años porque, cuando estaba con Red Bull, era el proveedor de motores para Ford”, expresó.

Realmente nunca han logrado que nadie rinda bien en ese segundo asiento y creo que él hizo un trabajo realmente bueno para lo difícil que creo que es de conducir ese auto”.

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'Checo' Pérez fue el piloto que más tiempo estuvo como coequipero de Max Verstappen en Red Bull, al hacerlo durante cuatro temporadas, logrando seis triunfos, tres pole positions y 29 podios, además del subcampeonato de 2023.

Pese a las críticas que recibió en el final de su etapa con la escuadra, particularmente en 2024, el rendimiento de sus reemplazos durante el año pasado no tuvo punto de comparación. Liam Lawson no pasó de la Q1 en sus dos arranques con el equipo, mientras Yuki Tsunoda sólo sumó 30 unidades en 22 carreras.

Si bien Isack Hadjar ha tenido un comienzo que incluyó superar a Verstappen en alguna calificación y un octavo sitio como mejor resultado, Muniz afirma que fue Pérez quien hasta ahora ha lidiado con la presión.

Hemos visto a tantos grandes pilotos subirse y realmente tener dificultades, así que no creo que el rendimiento fuera él en absoluto”, finalizó.

Muniz ocupa actualmente el lugar 23 en la NASCAR Trucks, serie en la que también participa el mexicano Andrés Pérez de Lara.