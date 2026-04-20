Dulce María comparte tierno mensaje a su hija Fernanda

A través de un emotivo mensaje, Dulce María, ex integrante de RBD, compartió cómo está viviendo los primeros días junto a su bebé, Fernanda, en medio de la etapa la cual describió como un periodo desafiante pero profundamente lleno de amor.

No existen palabras para describir el amor que siento… solo sé que en medio de toda esta etapa posparto que es tan retadora, mi corazón explota de amor y de ternura”, expresó.

En su mensaje, también detalló los pequeños momentos cotidianos que han marcado esta nueva etapa, como verla, escucharla, alimentarla y sentir cómo se calma al estar en sus brazos. Asimismo, agradeció la llegada de su hija y la bendijo con un mensaje de gratitud.

Foto: Instagram dulcemaria

Infinitamente agradecida con Dios por tu llegada y tu vida. TE AMO FERNANDA”, concluyó.

Fernanda llega para llenar de alegría a la familia

Hace tres semanas, Dulce María compartió un emotivo video para anunciar la llegada de su hija Fernanda, donde se observan las manos de su esposo y de su hija mayor, María Paula, en un momento lleno de ternura y unión familiar.

Foto: Instagram dulcemaria

¡Bienvenida Fernanda! llegaste a iluminar nuestra vida, a llenarla de esperanza y darnos paz en medio de lo agitado del mundo y de la vida”, escribió la cantante, quien expresó la profunda alegría que representa la llegada de su bebé.

En su mensaje, también destacó el camino que recorrieron como familia para recibirla y la emoción de cumplir el anhelo de tenerla en sus brazos.

Llegas a completar nuestra familia y ahora nuestra pequeña María Paula se convierte en hermana mayor”, añadió.

Finalmente, Dulce María cerró su publicación con palabras llenas de amor y emoción: “Morimos de ganas por recorrer la vida contigo. Te amamos bebita mágica”.

Dulce María atraviesa una de las etapas más significativas de su vida con la llegada de su hija Fernanda. Entre la emoción de la maternidad y el inicio de una nueva dinámica familiar, la cantante ha mostrado la importancia de estos momentos íntimos, donde la unión y el cariño se convierten en el centro de su historia personal.

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