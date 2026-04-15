Martha Higareda aclara por qué no muestra el rostro de sus hijas

La actriz Martha Higareda y el empresario y conferencista Lewis Howes están disfrutando de su nueva etapa como padres; sin embargo, han decidido no mostrar el rostro de sus hijas en redes sociales.

La actriz atraviesa un momento muy especial, pues sus bebés ya tienen casi cinco meses. Su nacimiento no fue sencillo, ya que se trató de un embarazo de alto riesgo que presentó complicaciones durante el parto.

Fue muy duro, porque, por mi edad, ya se considera un embarazo de riesgo. Y si además es doble, mucho más. Era cuestión de tener mucha confianza en Dios, en que iba a ser lo que tenía que ser. Pero no voy a negar que tuve mucho miedo”, había expresado anteriormente.

La actriz ha compartido fotos de su boda, de los días en que estuvo hospitalizada por el parto y también de su vida cotidiana. Sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido para sus fans: en ninguna de las imágenes se puede ver bien el rostro de las bebés. Esta situación ha despertado mucha curiosidad, ya que la pareja ha sido muy cuidadosa y evita mostrar la carita de las pequeñas en sus publicaciones.

Recientemente, Martha Higareda aclaró las razones por las cuales no muestra el rostro de sus pequeñas durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Sus seguidores le preguntaron en qué momento presentaría a las gemelas en redes sociales, a lo que la actriz respondió:

Yo tengo muchas ganas, pero Lewis todavía se pone muy nervioso”.

Higareda aprovechó para consultar a sus fans: “¿Qué opinan, uno debe mostrar a sus bebés o no debe mostrar a sus bebés en Instagram?”.

Martha Higareda y Lewis Howes están disfrutando plenamente su etapa como padres, pero han decidido mantener la privacidad de sus hijas como una prioridad. Aunque comparten momentos importantes de su vida, dejan claro que proteger la identidad de las pequeñas es una decisión consciente. Esto también ha abierto la conversación entre sus seguidores sobre los límites de lo que se debe o no mostrar en redes sociales cuando se trata de la vida familiar.

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