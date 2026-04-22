¿Está fuera de peligro? Revelan estado de salud de Charly García tras cirugía de riñón

La salud de Charly García volvió a generar atención en el mundo del espectáculo luego de que se confirmara que fue sometido a una intervención quirúrgica renal. El procedimiento, realizado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, consistió en una nefrectomía parcial, una operación delicada pero previamente planificada.

De acuerdo con su equipo cercano, la cirugía se llevó a cabo sin complicaciones. Su mánager confirmó que “salió todo bien”, lo que trajo tranquilidad tanto a sus seguidores como a la industria musical.

Actualmente, el artista permanece bajo observación médica, mientras avanza en su proceso de recuperación.

¿Qué es una nefrectomía parcial?

La nefrectomía parcial es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa únicamente una parte del riñón afectado, en lugar de remover el órgano completo. Este tipo de cirugía se realiza cuando es posible conservar tejido sano, lo que permite mantener en gran medida la función renal del paciente.

Generalmente, se indica en casos donde existe una lesión localizada, como tumores, quistes complejos u otras afecciones específicas. El objetivo es eliminar el problema sin comprometer por completo la capacidad del riñón para filtrar la sangre.

Riñones (Foto: Canva)

Este enfoque es considerado menos invasivo en términos funcionales, ya que busca preservar la mayor cantidad posible del órgano.

¿Cuál es el tratamiento complementario de Charly García?

Tras la intervención, Charly García fue trasladado a una habitación común, donde continúa su recuperación bajo monitoreo constante. Como parte del protocolo médico, se le ha aplicado un tratamiento de diálisis, una medida que ayuda a mantener el equilibrio del organismo mientras el riñón se adapta tras la cirugía.

Este procedimiento no necesariamente implica una condición permanente, sino que en muchos casos se utiliza de manera temporal para facilitar la recuperación del paciente.

Charly García

Fuentes cercanas al entorno del artista señalan que la evolución ha sido positiva y que los médicos mantienen un seguimiento diario para evaluar su respuesta al tratamiento.

Una cirugía programada

A diferencia de otras situaciones médicas de emergencia, esta cirugía formó parte de un tratamiento que el músico venía siguiendo desde tiempo atrás. Según información difundida por la periodista Karina Iavícoli, la operación estaba contemplada dentro de un plan médico, lo que permitió organizar cada etapa con anticipación.

El hecho de que se tratara de un procedimiento programado también explica por qué los especialistas consideran que el panorama es favorable. La planificación previa suele reducir riesgos y mejorar las probabilidades de éxito.

Charly García

Charly García se mantuvo activo antes de la operación

En las semanas previas a la cirugía, Charly García fue visto participando en diversos eventos públicos, lo que reflejaba una vida activa pese a su estado de salud.

Uno de los momentos más comentados fue su asistencia a un concierto de AC/DC en el Estadio Monumental, donde fue captado disfrutando del espectáculo.

Estas apariciones recientes ofrecían señales positivas sobre su condición general antes de entrar al quirófano.

Un ícono que sigue generando atención

La salud de Charly García siempre ha sido un tema de interés público, no solo por su trayectoria, sino por el enorme legado que representa en la música latinoamericana.

Cada actualización sobre su estado genera reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes siguen atentos a cualquier novedad.

Charly García

Por ahora, todo indica que el artista se encuentra fuera de peligro inmediato, avanzando paso a paso en su recuperación, acompañado por un equipo médico que mantiene el control de cada detalle.

AAAT*