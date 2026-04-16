"Te convertiste en polvo de estrellas": el mensaje del Chef Mariano Sandoval a la muerte de su papá

El mundo del entretenimiento y la televisión mexicana se vistió de luto este 15 de abril tras darse a conocer la muerte de Mariano Sandoval Becerra, padre de los chefs Mariano Sandoval y Omar Sandoval.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del chef Mariano, generando una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del medio que no tardaron en expresar sus condolencias.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, la noticia ha impactado profundamente a quienes siguen la trayectoria de los hermanos Sandoval, conocidos por su carisma y talento en la cocina.

Seguidores envían condolencias

El programa Hoy, donde participa Mariano Sandoval como chef, fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, el matutino expresó su pesar por la pérdida y envió un mensaje de apoyo a la familia.

De igual forma, el programa Cuéntamelo ya, donde Omar Sandoval también forma parte, se sumó a las muestras de solidaridad, dejando claro el respaldo hacia ambos chefs en este difícil momento.

Mariano Sandoval Instagram

Un mensaje que tocó corazones

Fue la mañana del 16 de abril cuando Mariano Sandoval decidió romper el silencio con un mensaje profundamente emotivo en sus redes sociales.

Acompañado de una serie de fotos familiares, el chef dedicó palabras llenas de amor y nostalgia a su padre, destacando el vínculo que los unía y la huella que dejó en su vida.

Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo, escribió.

En su despedida, también resaltó valores como la dedicación, la alegría y el amor por la cultura mexicana que su padre les inculcó, dejando ver que su legado trasciende más allá de la pérdida física.

¿Quién es el Chef Mariano Sandoval?

Mariano Sandoval es un reconocido chef mexicano y personalidad televisiva que ha ganado popularidad, al compartir recetas, consejos y su pasión por la gastronomía.

Su estilo cercano, su carisma frente a las cámaras y su amor por la cocina tradicional mexicana lo han convertido en una figura querida por el público. Además, forma parte de una familia ligada a la gastronomía, lo que ha fortalecido su identidad profesional.

Junto a su hermano Omar Sandoval, ha construido una carrera sólida en medios, destacando por su talento y conexión con la audiencia.

El legado de un padre

Más allá de la figura pública, el mensaje de despedida dejó ver la importancia de Mariano Sandoval Becerra en la vida de sus hijos. No solo como padre, sino como una guía que marcó su camino personal y profesional.

El chef destacó que en ellos vive la esencia de su padre: su risa, su dedicación y su amor por México, elementos que ahora forman parte de su identidad y de la manera en que se presentan ante el mundo.

También mencionó a Tere, pareja de su padre por más de 50 años, reconociendo una historia de amor que acompañó toda una vida, lo que añadió aún más emotividad al mensaje.

Mariano Sandoval Instagram

Reacciones y apoyo en redes sociales

Tras la publicación, seguidores, colegas y figuras del medio no tardaron en reaccionar, enviando mensajes de apoyo y solidaridad a la familia Sandoval.

Las redes sociales se llenaron de palabras de aliento, recordando que, aunque la pérdida es profunda, el cariño y el legado permanecen vivos en quienes continúan su camino.

La despedida de Mariano Sandoval a su padre no solo refleja el dolor de la pérdida, sino también el profundo amor y admiración que existía entre ambos.

En medio del luto, su mensaje ha logrado conectar con miles de personas que han encontrado en sus palabras un recordatorio del valor de la familia y de cómo el amor trasciende incluso la muerte.

Hoy, más que nunca, el chef honra la memoria de su padre llevando consigo todo aquello que lo formó, manteniendo vivo su legado en cada paso que da.

AAAT*